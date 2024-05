Arlo Essential 2 di nome e di fatto: telecamere WiFi 2K da mettere a casa

Un prodottino che si sdoppia e mette casa in completa sicurezza. Con le Essential 2 di Arlo, hai un paio di telecamere WiFi che non conoscono limiti. Sicure, belle e moderne per poterle installare in autonomia e rimanere sempre rilassato quando sei fuori casa, anche per lunghi periodi.

Su Amazon hai la tua occasione: collegati ora per poter acquistare questa confezione con due telecamere a soli 122,94€. Lo sconto del 32% è davvero conveniente quindi non te lo fare scappare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Arlo Essential 2, le telecamere WiFi per mettere casa al sicuro

Sono delle piccolette ma non per questo scendono a compromessi con la qualità. Arlo ha creato due geniali telecamere WiFi da sistemare all’interno e ricche di tecnologia per avere ogni funzione a disposizione. Come ti anticipavo, non c’è bisogno di chiamare un tecnico visto che le puoi installare da solo e in una decina di minuti.

Nella confezione trovi quello di cui hai bisogno. Scegli una mensola, un mobile e o una posizione strategica e sistemale in una stanza, più ambienti e dove ti fa comodo.

Hai a disposizione un obiettivo 2K che riprende ogni dettaglio, la visione notturna per non temere le ore buie, la rilevazione del movimento da attivare quando sei via e la comunicazione a 2 vie.

Per gestirle ti basta tirare fuori lo smartphone. Con l’app che scarichi sia su Android che iOS hai a portata di mano una vista eccezionale ogni volte che lo desideri. Non ha importanza se ti trovi a chilometri e chilometri.

Ps: non manca all’appello neanche un allarme integrato che spaventa i malintenzionati.

Collegati subito su Amazon dove acquisti il tuo sistema di sicurezza con un click. Approfitta dello sconto del 32% e porta a casa Arlo Essential 2, le telecamere WiFi con tutto al posto giusto. Il prezzo è di appena 122,94€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.