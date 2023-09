Arlo Essential: videosorveglianza per esterni in sconto FOLLE

La sicurezza della propria casa e della propria famiglia è una priorità fondamentale, e oggi possiamo offrirti una soluzione eccezionale per raggiungere questo obiettivo: il sistema di videosorveglianza per esterni Arlo Essential. Non solo offre una protezione affidabile, ma ora puoi anche risparmiare il 49% su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 149,99 euro.

Arlo Essential: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Arlo Essential è la sua incredibile autonomia della batteria. Con una sola carica, puoi godere di fino a 6 mesi di utilizzo medio. Questo significa meno preoccupazioni riguardo a frequenti ricariche e più tempo per concentrarti su altre attività.

Arlo Essential è completamente wireless, il che significa che puoi posizionarlo ovunque senza doverti preoccupare di cavi o prese di corrente. L’installazione è rapida e semplice, e hai la flessibilità di scegliere tra una vasta gamma di posizioni per ottenere la migliore visuale.

Non importa quale sia il tempo là fuori, Arlo Essential è costruito per resistere a tutto. Pioggia, neve, freddo o sole, questo sistema di videosorveglianza è progettato per funzionare in qualsiasi condizione atmosferica. La tua sicurezza non deve mai essere compromessa.

Arlo Essential non è solo una videocamera, ma anche un sistema di comunicazione bidirezionale. Puoi ascoltare e parlare con i visitatori ovunque tu sia, grazie all’app Arlo e ai suoi altoparlanti e microfoni integrati. Questa funzione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e ti permette di restare connesso con il tuo spazio esterno.

Con Arlo Essential, non devi preoccuparti di costi mensili aggiuntivi. Le videocamere offrono streaming live, avvisi di movimento e conversazioni bidirezionali direttamente sul tuo cellulare. Inoltre, se associ Arlo Essential a una stazione base, avrai anche la possibilità di archiviare i video localmente.

La visione notturna a colori è un’altra caratteristica eccezionale di questo sistema. Grazie al faretto integrato, puoi vedere chiaramente ciò che accade nel buio, sia a colori che in bianco e nero.

Per un livello di sicurezza ancora più elevato, puoi utilizzare Arlo Essential insieme ad altre videocamere di sorveglianza, videocitofoni e proiettori Arlo per proteggere tutto il perimetro della tua proprietà. Questo ti dà il controllo totale sulla sicurezza della tua casa.

In sintesi, Arlo Essential è il sistema di videosorveglianza ideale per proteggere la tua casa. Con la sua lunga autonomia, facilità di installazione, resistenza agli agenti atmosferici e molte altre fantastiche funzionalità, ora è il momento perfetto per approfittare del 49% di sconto su Amazon. Non lasciare che la tua sicurezza sia messa in secondo piano, acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 149,99 euro. Le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.