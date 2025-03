ARM presenta ASR: la sua nuova tecnologia di upscaling

ARM ha svelato alla Game Developer Conference (GDC) 2025 la sua personale e nuova tecnologia di upscaling chiamata ASR (Accuracy Super Resolution). Pensata per dispositivi a basso consumo energetico, ASR sarà presto disponibile come plugin facile da integrare per i motori Unreal Engine e Unity, ovvero i più utilizzati nei giochi mobile moderni. Si tratta di un importante passo avanti per il gioco su smartphone ma anche su portatile, con cui è possibile puntare su maggior efficienza e accessibilità anche nei dispositivi che fanno uso di questa tipologia di CPU.

ARM Accuracy Super Resolution: la nuova tecnologia di upscaling proprietaria

La GDC, tenutasi la scorsa settimana quasi in contemporanea con la GTC di NVIDIA, è uno degli eventi più importanti che riguarda il settore della grafica. Al contrario della seconda, solitamente usata dall’azienda californiana come palcoscenico, dove i partner presentano prodotti basati sulle sue tecnologie, la GDC si concentra su software e innovazioni che plasmeranno il futuro dei videogiochi. Tra i protagonisti di quest’anno c’è proprio ASR di ARM, una tecnologia di upscaling ispirata ad AMD FidelityFX Super Resolution 2. A differenza della GSR di Qualcomm, basata sulla meno raffinata FSR 1 (anche se la recente GSR 2 adotta una tecnica temporale più avanzata), ASR promette una qualità superiore.

ARM sottolinea che ASR, abbinata alla GPU Immortalis G720, può incrementare gli FPS fino al 53%, ma il vero punto di forza è il risparmio energetico del 20%. Per dispositivi come smartphone e laptop, dove l’autonomia è cruciale, questo aspetto supera ovviamente in importanza il puro aumento prestazionale. La tecnologia si distingue anche per essere open-source, permettendo agli sviluppatori di adattarla alle proprie esigenze, il che è sempre un vantaggio che amplifica maggiormente la flessibilità della tecnologia.

Essendo basata su architettura ARM, ASR sarà compatibile con un’ampia gamma di dispositivi dotati di SoC Qualcomm, dai telefoni ai computer portatili, rendendola una soluzione estremamente versatile e con la possibilità di essere implementata in una vasta gamma di modelli, anche meno recenti. Con i plugin in arrivo per Unreal Engine e Unity, gli sviluppatori potranno integrare rapidamente la tecnologia, migliorando la resa grafica senza sacrificare la durata della batteria anche durante le sessioni di gioco.