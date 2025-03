ARM: SoftBank annuncia l'acquisizione di Ampere Computing

SoftBank, l’azienda giapponese fornitrice di servizi di telefonia fissa, mobile e servizi di banda larga, attiva anche nella progettazione di semiconduttori e servizi finanziari, ha annunciato di aver acquisito Ampere Computing, altra azienda leader nel settore della produzione di CPU ARM per server, ultimamente in difficoltà anche per la decisione di principali attori nel settore quali Google, Microsoft e Amazon/AWS che hanno deciso di seguire i propri progetti per dotarsi di processori server con la medesima architettura.

L’annuncio di SoftBank per l’acquisto del produttore di processori ARM per server Ampere Computing rappresenta una manovra per un totale di 6,5 miliardi di dollari e, tra i venditori delle quote, figurano anche Oracle e Carlyle. L’accordo dovrebbe concludere nella seconda metà del 2025.

Di seguito le dichiarazioni del comunicato stampa, pubblicato nel sito ufficiale dell’azienda acquirente:

“(TOKYO, Giappone) e (Santa Clara, CA) – 19 marzo 2025 – SoftBank Group Corp. (TSE: 9984, “SoftBank Group”) ha annunciato oggi che acquisirà Ampere® Computing, una delle principali aziende indipendenti di progettazione di silicio, in una transazione interamente in contanti del valore di 6,5 miliardi di dollari. In base ai termini dell’accordo, Ampere opererà come una sussidiaria interamente posseduta da SoftBank Group e ne manterrà il nome. Come parte della transazione, i principali investitori di Ampere, Carlyle (NASDAQ: CG) e Oracle Corp. (NYSE: ORCL), stanno vendendo le rispettive posizioni in Ampere.

Poiché SoftBank Group amplia i suoi investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale in iniziative come Cristal Intelligence e Stargate , l’acquisizione contribuirà a migliorare le capacità di SoftBank Group in aree chiave e ad accelerare le sue iniziative di crescita.

“Il futuro della super intelligenza artificiale richiede una potenza di calcolo rivoluzionaria”, ha affermato Masayoshi Son, presidente e CEO di SoftBank Group Corp. “L’esperienza di Ampere nei semiconduttori e nell’elaborazione ad alte prestazioni contribuirà ad accelerare questa visione e approfondirà il nostro impegno per l’innovazione dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti”.

“Con una visione condivisa per l’avanzamento dell’IA, siamo entusiasti di unirci a SoftBank Group e di collaborare con il suo portafoglio di aziende tecnologiche leader”, ha affermato Renée J. James, fondatrice e CEO di Ampere. “Questo è un risultato fantastico per il nostro team e siamo entusiasti di portare avanti la nostra roadmap AmpereOne® per processori Arm ad alte prestazioni e IA”.

Fondata nella Silicon Valley nel 2018 con un focus iniziale sul cloud-native computing, Ampere si è da allora espansa nel computing AI sostenibile. L’azienda ha diversi prodotti per uno spettro di carichi di lavoro cloud dall’edge al data center cloud.

Dettagli della transazione

In base ai termini dell’accordo, SoftBank acquisirà Ampere per 6,5 miliardi di dollari in contanti. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le approvazioni normative, e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2025.

La sede centrale di Ampere rimarrà a Santa Clara, California.”