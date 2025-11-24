 Arriva il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito online da 1,95 €/mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Arriva il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito online da 1,95 €/mese

Arriva il Black Friday di Hostinger: piani da 1,95 €/mese, 2 mesi extra, dominio gratuito e strumenti AI integrati per creare, gestire e far crescere siti web.
Arriva il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito online da 1,95 €/mese
Informatica Cloud & Hosting
Arriva il Black Friday di Hostinger: piani da 1,95 €/mese, 2 mesi extra, dominio gratuito e strumenti AI integrati per creare, gestire e far crescere siti web.

Per il Black Friday, Hostinger mette sul tavolo una delle offerte più aggressive del settore: piani di hosting da 1,95 €/mese (anziché 12,95 €), due mesi aggiuntivi inclusi e dominio gratuito per il primo anno. Una promozione pensata per chi vuole portare online un progetto senza investimenti elevati e con strumenti avanzati già integrati, dall’AI Website Builder all’ottimizzazione automatica per WordPress. La soluzione perfetta per chi vuole costruire e far crescere un progetto digitale senza competenze tecniche avanzate

Scopri l’offerta di Hostinger

Website Builder AI e WordPress semplificato

La piattaforma integra strumenti di creazione rapidi basati sull’intelligenza artificiale: dal logo maker al generatore di immagini, fino a Kodee, l’agente AI che assiste nella gestione quotidiana del sito. Per chi usa WordPress, Hostinger propone installazione rapida, manutenzione automatizzata, SSL incluso e backup settimanali o giornalieri a seconda del piano. L’esperienza è pensata per utenti che vogliono concentrarsi sui contenuti, lasciando velocità, sicurezza e aggiornamenti alla piattaforma.

Piani Premium, Business e Cloud

Per il Black Friday, il piano Premium scende a 1,95 €/mese per 48 mesi (93,60 € totali) e permette di creare fino a 3 siti web con 20 GB SSD, 2 email gratuite per un anno e dominio incluso.
Il piano Business, a 2,75 €/mese, amplia lo spazio NVMe a 50 GB, permette di gestire fino a 50 siti e include backup giornalieri e strumenti dedicati all’e-commerce.
Il Cloud Startup, in sconto del 71% a 7,45 €/mese, è pensato per progetti in rapida crescita: 100 GB NVMe, 100 siti gestibili, indirizzo IP dedicato, assistenza prioritaria e potenza scalabile per gestire picchi di traffico. Tutte le soluzioni prevedono rimborso entro 30 giorni e annullamento in qualsiasi momento.

Automazioni AI e hosting scalabile

Oltre all’hosting classico, Hostinger integra automazioni native: dall’AI che genera siti completi, al supporto proattivo “Backstage AI” che ottimizza sicurezza, prestazioni e visibilità nei risultati di ricerca. Le risorse cloud permettono di scalare senza interruzioni, mentre l’ecosistema comprende anche email professionale, strumenti di marketing basati sull’AI e la possibilità di creare workflow automatizzati con n8n self-hosted. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Accordo multimilionario NATO-Google per cloud sovrano e AI

Accordo multimilionario NATO-Google per cloud sovrano e AI
Sito web in un clic con IONOS: builder intuitivo con prezzo mini

Sito web in un clic con IONOS: builder intuitivo con prezzo mini
Non c’è privacy senza Internxt: sicurezza scontata del 90% (Black Friday)

Non c’è privacy senza Internxt: sicurezza scontata del 90% (Black Friday)
Web hosting professionale gratis (per un anno): scopri la promo IONOS

Web hosting professionale gratis (per un anno): scopri la promo IONOS
Accordo multimilionario NATO-Google per cloud sovrano e AI

Accordo multimilionario NATO-Google per cloud sovrano e AI
Sito web in un clic con IONOS: builder intuitivo con prezzo mini

Sito web in un clic con IONOS: builder intuitivo con prezzo mini
Non c’è privacy senza Internxt: sicurezza scontata del 90% (Black Friday)

Non c’è privacy senza Internxt: sicurezza scontata del 90% (Black Friday)
Web hosting professionale gratis (per un anno): scopri la promo IONOS

Web hosting professionale gratis (per un anno): scopri la promo IONOS
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti