Arriva il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito online da 1,95 €/mese

Per il Black Friday, Hostinger mette sul tavolo una delle offerte più aggressive del settore: piani di hosting da 1,95 €/mese (anziché 12,95 €), due mesi aggiuntivi inclusi e dominio gratuito per il primo anno. Una promozione pensata per chi vuole portare online un progetto senza investimenti elevati e con strumenti avanzati già integrati, dall’AI Website Builder all’ottimizzazione automatica per WordPress. La soluzione perfetta per chi vuole costruire e far crescere un progetto digitale senza competenze tecniche avanzate

Website Builder AI e WordPress semplificato

La piattaforma integra strumenti di creazione rapidi basati sull’intelligenza artificiale: dal logo maker al generatore di immagini, fino a Kodee, l’agente AI che assiste nella gestione quotidiana del sito. Per chi usa WordPress, Hostinger propone installazione rapida, manutenzione automatizzata, SSL incluso e backup settimanali o giornalieri a seconda del piano. L’esperienza è pensata per utenti che vogliono concentrarsi sui contenuti, lasciando velocità, sicurezza e aggiornamenti alla piattaforma.

Piani Premium, Business e Cloud

Per il Black Friday, il piano Premium scende a 1,95 €/mese per 48 mesi (93,60 € totali) e permette di creare fino a 3 siti web con 20 GB SSD, 2 email gratuite per un anno e dominio incluso.

Il piano Business, a 2,75 €/mese, amplia lo spazio NVMe a 50 GB, permette di gestire fino a 50 siti e include backup giornalieri e strumenti dedicati all’e-commerce.

Il Cloud Startup, in sconto del 71% a 7,45 €/mese, è pensato per progetti in rapida crescita: 100 GB NVMe, 100 siti gestibili, indirizzo IP dedicato, assistenza prioritaria e potenza scalabile per gestire picchi di traffico. Tutte le soluzioni prevedono rimborso entro 30 giorni e annullamento in qualsiasi momento.

Automazioni AI e hosting scalabile

Oltre all’hosting classico, Hostinger integra automazioni native: dall’AI che genera siti completi, al supporto proattivo “Backstage AI” che ottimizza sicurezza, prestazioni e visibilità nei risultati di ricerca. Le risorse cloud permettono di scalare senza interruzioni, mentre l’ecosistema comprende anche email professionale, strumenti di marketing basati sull’AI e la possibilità di creare workflow automatizzati con n8n self-hosted. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.