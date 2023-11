Arriva il Black Friday Mondly: con 99 euro impari fino a 41 lingue

Vuoi fare un investimento sul tuo futuro ampliando le conoscenze delle lingue straniere? Con Mondly, scegliendo il piano con accesso a vita, puoi imparare fino a 41 lingue comodamente da casa. Mondly è una piattaforma che ti consente di imparare da zero o approfondire le tue conoscenze in modo semplice e divertente. Imparare le lingue non sarà più noioso!

Oggi, il piano a vita è disponibile a soli 99,99 euro anzichè 1999,99 euro grazie ad uno sconto del 95%. Nello specifico, questo piano che ti permette di avere accesso a vita a ben 41 lingue e scegliere quelle che preferisci. Parlare in inglese, francese o cinese non sarà più un disagio e potrai finalmente dialogare senza vergognarti del tuo accento.

Milioni di utenti hanno già deciso di utilizzare l’app di Mondly per apprendere nuove lingue. Il motivo è semplice: parliamo di un’app che combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per poter parlare come un madrelingua.

Vuoi imparare nuove lingue partendo dalla tua lingua madre? Con Mondly puoi ampliare i tuoi obiettivi puntando a risultati del tutto ottimali. Grazie a Mondly i risultati saranno differenti rispetto a semplici lezioni basate sullo studio della grammatica.

Mondly ti permette di partire da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili e studiare liberamente, secondo le tue esigenze, con un accesso a vita all’app e al sito web. Questa app ti permetterà, infatti, di focalizzare i tuoi studi su frasi di uso comune, memorizzando le parole più usate, formando frasi e prendendo parte a conversazioni in pochissimo tempo.

A contraddistinguere Mondly è la sua collaborazione con madrelingua professionisti che ti consentono di ascoltare pronunce impeccabili e accenti naturali. Che aspetti? Impara anche tu nuove lingue con Mondly!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.