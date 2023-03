Come vedere Arsenal-Sporting in streaming

Arsenal-Sporting mette di fronte la capolista della Premier League e una delle squadre più in forma del campionato portoghese, nella cornice dell’Europa League. È il ritorno degli ottavi di finale in scena all’Emirates Stadium, dove i tifosi dei Gunners faranno di tutto per spingere la squadra inglese ai quarti, dovendo però fare i conti con i Leoni biancoverdi. Il fischio d’inizio è in programma per le 21:00 di giovedì 16 marzo: la puoi vedere su DAZN.

Europa League: guarda Arsenal-Sporting in streaming

Gli appassionati del grande calcio internazionale hanno a disposizione due opzioni per guardare la partita con telecronaca in italiano: il già citato streaming su DAZN oppure la diretta trasmessa da Sky e NOW.

È un ritorno degli ottavi di finale che si disputerà all’insegna dell’equilibrio, considerando il 2-2 dell’andata in terra portoghese. Ricordiamo infine che il tabellone con gli abbinamenti dei quarti sarà definito domani (venerdì 17 marzo), con il sorteggio che interesserà tutte le competizioni europee.

Si riveleranno determinanti le scelte dei due tecnici, Arteta e Amorim. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Arsenal (4-3-3): Turner, Tomiyasu, Saliba, Kiwior, Zinchenko, Vieira, Partey, Xhaka, Nelson, Martinelli, Rowe;

Sporting (3-4-2-1): Adan, Diomande, Coates, Inacio, Esgaio, Pote, Ugarte, Santos, Trincao, Edwards, Paulinho.

Come vedere la partita dall’estero, in modo sicuro

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita delle piattaforme è possibile vedere Arsenal-Sporting anche dall’estero, senza limitazioni. Consigliamo a chi si connette attraverso reti aperte o condivise, come quelle degli alberghi, di non sottovalutare il fattore sicurezza.

Affidarsi a una soluzione come quella di NordVPN (oggi in forte sconto) significa poter contare su una suite di strumenti in grado di tutelare dati e privacy, anche durante lo streaming. A comporla sono una Virtual Private Network globale con server in tutto il mondo, un antivirus sempre aggiornato, lo spazio crittografato sul cloud per il backup, il blocco automatico del tracciamento e un gestore delle password.

