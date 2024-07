Olimpiadi, 26 luglio: guarda la cerimonia streaming e dall'estero

Ci siamo: oggi, venerdì 26 luglio, è giunto il momento della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 in scena a Parigi. Uno spettacolo imperdibile, che puoi guardare in streaming gratis su RaiPlay se ti trovi in Italia (o sulla piattaforma NOW con pass Sport). E se sei all’estero, magari in vacanza? Nessun problema, ti spieghiamo come farlo con NordVPN (oggi in sconto).

Le gare del 26 luglio in programma alle Olimpiadi

La giornata è completamente dedicata alla cerimonia di apertura, che andrà in scena alle ore 19:30. Non ci sono vere e proprie gare in programma, se non gli allenamenti pre-evento per alcune discipline di tiro sportivo ovvero carabina ad aria 10 metri (misto a squadre) e pistola ad aria compressa 10 metri (uomini e donne, rispettivamente alle 10:00 e alle 11:45).

Come vedere la cerimonia di apertura in streaming dall’estero

Lo spettacolo della cerimonia di apertura in cui sfileranno gli atleti di tutte le nazioni in gara è visibile anche dall’estero con il commento in italiano. Tutto ciò che ti serve per guardarla, come già anticipato, è un NordVPN (in offerta) o un tool equivalente. Ecco come fare.

Lanciare l’app di NordVPN (in sconto) sul dispositivo scelto per vedere l’evento;

selezionare un server italiano e connettersi per ottenere un indirizzo IP locale;

aprire RaiPlay (da applicazione mobile o sito) e iniziare lo streaming per godersi lo spettacolo.

Anche sulla piattaforma NOW di Sky

La copertura completa delle Olimpiadi 2024 di Parigi è garantita anche da Sky, sulla piattaforma NOW per chi preferisce lo streaming. È sufficiente attivare il pass Sport, quello che include tra le altre cose i big match della Serie A, la Formula 1 e la MotoGP, al prezzo mensile di 14,99 euro scegliendo la formula di abbonamento annuale.