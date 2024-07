Come vedere Bolton-Fiorentina in diretta streaming e dall'estero

Bolton-Fiorentina è l’amichevole che segna l’esordio dei viola nel mini tour estivo in Inghilterra. La cornice è quella del Toughsheet Community Stadium, il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:30 di oggi, venerdì 26 luglio. Al momento non è prevista copertura televisiva o in streaming. Aggiorneremo questo articolo se saranno annunciate novità. In tal caso, se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano, potrai affidarti a una soluzione come NordVPN (guarda l’offerta), ti spieghiamo come più avanti nell’articolo.

Bolton-Fiorentina: guarda la partita in streaming

Innanzitutto, diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio, schierate dagli allenatori Evatt e Palladino. Il tecnico italiano è al suo esordio sulla panchina dei toscani.

Bolton (3-4-3): Baxter; Toal, Almeida Santos, Forrester; Dacres-Cogley, Sheehan, Thomason, Conway; Lolos, Adeboyejo, Collins;

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Biraghi; Dodo, Infantino, Mandragora, Parisi; Ikone, Kouame; Kean.

Come vedere Bolton-Fiorentina dall’estero

Se ti trovi all’estero, magari per goderti le meritate vacanze estive, ma non vuoi rinunciare a vedere l’amichevole Bolton-Fiorentina con la telecronaca in italiano, nel caso in cui sia annunciata la copertura da parte di una rete o di una piattaforma del nostro paese, potrai affidarti a NordVPN (guarda la promo). Ecco come fare, in pochi e semplici passi.

Scarica l’app di NordVPN (vedi l’offerta) se non lo hai ancora fato e aprila sul dispositivo scelto per guardare la partita;

attiva il collegamento a un server in Italia, otterrai così un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

avvia lo streaming dall’applicazione mobile o dal sito della piattaforma.

L’offerta di DAZN per il calcio

Ti ricordiamo che, da quest’anno, l’offerta di DAZN per il calcio in streaming è raddoppiata. Oltre all’abbonamento Standard, c’è anche la nuova formula Goal Pass a soli 13,99 euro al mese con le tre partite in co-esclusiva (inclusi i big match), le sfide internazionali e gli highlights. Scopri di più sulla pagina dedicata alla promozione.