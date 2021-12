Artemis I: lancio del razzo SLS posticipato a marzo

Quanto successo durante i test attualmente in corso per il razzo SLS (Space Launch System) dimostra ancora una volta che i piani possono saltare da un momento all'altro. La NASA ha comunicato che il primo lancio non potrà avvenire a febbraio 2022, come annunciato a fine ottobre. A causa di un problema al controller di volo di uno dei quattro motori RS-25, la data è stata posticipata a marzo 2022.

Scoperto un problema durante i test

L'agenzia spaziale statunitense aveva spiegato che occorre eseguire un lungo elenco di test dopo l'integrazione dei vari “pezzi” del razzo. Finora sono stati superati i primi quattro test. L'inconveniente si è verificato durante il test numero 6 (indicato nell'immagine), ovvero quello che permette di controllare il funzionamento dei sistemi di comunicazione tra stadio principale, stadio superiore, booster laterali e navicella Orion con i sistemi di terra.

Durante il test dello stadio principale, il canale di backup (sono due) del controller di volo di uno dei motori RS-25 (in totale sono quattro) non si è attivato correttamente. Lo stesso controller aveva funzionato senza problemi durante il test effettuato all'inizio dell'anno con i quattro motori accesi, prima dell'assemblaggio finale.

Dopo una serie di ispezioni, gli ingegneri hanno stabilito che la migliore soluzione è sostituire il controller. Contemporaneamente verranno effettuate indagini approfondite per determinare la causa del problema. La sostituzione comporta ovviamente una modifica dei piani iniziali e quindi della data di lancio che avverrà non prima di marzo 2022.

L'obiettivo finale della missione Artemis è riportare gli astronauti sulla Luna. La NASA ha posticipato l'allunaggio al 2025, ma questa data sembra troppo ottimistica.

Si avvicina intanto il lancio del James Webb Space Telescope, inizialmente previsto per il 22 dicembre, ma posticipato al 24 dicembre per un problema di comunicazione tra il telescopio e il razzo Ariane 5. L'importante evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito dell'agenzia, oltre che su YouTube, Facebook, Twitter, Twitch e Daily Motion.