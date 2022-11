Artemis I: Orion raggiunge la massima distanza

Dopo essere entrata nell’orbita lunare, Orion ha raggiunto il punto più lontano dalla Terra. La navicella girerà intorno alla Luna per un totale di sei giorni prima di avviare la procedura di rientro. La missione Artemis I ha superato il 50% della durata (25,5 giorni). Intanto gli ingegneri continuano a testare la strumentazione di bordo, tra cui lo “star tracker”.

La navicella è entrata nell’orbita retrograda distante il 25 novembre. Il giorno successivo ha superato il precedente record di distanza dalla Terra, detenuto dalla missione Apollo 13 (400.171 Km). Ieri sera, Orion ha raggiunto il punto più distante dalla Terra, ovvero 432.210 Km.

Flight day 13: Orion reached its maximum distance from Earth during the #Artemis I mission when it was 268,563 miles away from our home planet. Orion has now traveled farther than any other spacecraft built for humans. pic.twitter.com/sfdPFjf7Og

— Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 29, 2022