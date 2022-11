Artemis I: Orion entra nell'orbita lunare

Come previsto, la Orion è entrata nell’orbita retrograda distante alle ore 22:52 italiane di ieri sera, ovvero dieci giorni dopo il lancio dalla base del Kennedy Space Center. Oggi la navicella ha raggiunto il punto più distante dalla Terra, superando il precedente record della missione Apollo 13 (quella della famosa frase “Houston, abbiamo avuto un problema“).

Prima di entrare nell’orbita retrograda distante, la NASA ha accesso i motori ausiliari del modulo di servizio europeo (sono nella parte inferiore) per effettuare la sesta e ultima correzione di traiettoria. Gli ingegneri hanno quindi testato i motori del sistema di controllo reazione (sono ai lati) che permettono di spostare lateralmente e di ruotare la navicella.

Successivamente è stato accesso il motore principale (nella parte inferiore) per spingere Orion nell’orbita retrograda distante. L’orbita è “retrograda” perché in direzione opposta a quella seguita dalla Luna intorno alla Terra ed è “distante” perché si trova a circa 64.300 Km dalla superficie lunare. Per questo motivo, Orion impiegherà sei giorni per completare metà di una rivoluzione intorno alla Luna.

Today, @NASA_Orion will break the record for farthest distance of a spacecraft designed to carry humans to deep space and safely return them to Earth. This record is currently held by Apollo 13.

Hear from Apollo astronauts and flight directors on the future of #Artemis: pic.twitter.com/fH35MXFfS3

— NASA (@NASA) November 26, 2022