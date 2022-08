Artemis I: perché è stato annullato il lancio?

Migliaia di utenti erano collegati ieri pomeriggio al canale YouTube della NASA per seguire il lancio del razzo SLS. Purtroppo l’ennesimo problema tecnico ha costretto il direttore di volo ad annullare il tentativo. Qualche ora dopo, due dirigenti dell’agenzia spaziale statunitense hanno fornito dettagli sull’accaduto durante una conferenza stampa. Il secondo tentativo è programmato per venerdì prossimo.

Temperatura troppo alta per il motore 3

Il problema tecnico è stato rilevato al termine del caricamento del propellente nei due stadi del razzo SLS (Space Lauch System) durante la cosiddetta procedura di “bleeding”. Incrementando la pressione nel serbatoio di idrogeno liquido viene spinto il propellente nei quattro motori RS-25. Questa operazione, non verificata durante il “wet dress rehearsal” di giugno, consente di ridurre la temperatura dei motori per evitare uno shock termico all’accensione.

Uno dei quattro motori dello stadio principale non ha raggiunto la temperatura desiderata, ovvero 500 Rankine (circa 4,63° C). Gli ingegneri hanno tentato di risolvere il problema all’interno della finestra di lancio (due ore), senza successo. Il manager della missione Artemis I, Mike Sarafin, ha dichiarato che altri inconvenienti (perdite di idrogeno liquido) sono stati subito risolti.

Gli ingegneri analizzeranno tutti i dati nei prossimi giorni. Il secondo tentativo di lancio è pianificato per le ore 18:48 italiane del 2 settembre. Una terza finestra di lancio si aprirà il 5 settembre. Se il problema non verrà risolto, il razzo dovrà essere riportato nel VAB (Vehicle Assembly Building). In questo caso, il lancio non avverrà prima di fine ottobre.