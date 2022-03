Artemis I: razzo SLS verso la piattaforma di lancio

La NASA trasmetterà in diretta streaming lo spostamento del razzo SLS (Space Launch System) sulla piattaforma di lancio, dove verrà effettuato l’ultimo test, noto come “wet dress rehearsal”. Sarà possibile seguire lo storico evento sul sito dell’agenzia spaziale statunitense a partire dalle ore 22:00 del 17 marzo. Il test è previsto per il 3 aprile. Il lancio del razzo (e quindi l’inizio della missione Artemis I) è al momento programmato per il mese di maggio.

Il razzo SLS esce dal VAB

Pochi giorni fa sul blog ufficiale del programma Artemis è stata pubblicata una foto del Crawler Transporter-2, posizionato all’ingresso del VAB (Vehicle Assembly Building), l’edificio in cui è stato assemblato il razzo. Il cingolato (che pesa oltre 2.700 tonnellate) ha oltre 50 anni (è stato utilizzato nel 1965 per spostare il razzo Saturn V), ma è stato aggiornato per supportare il razzo SLS e la navicella Orion fissata alla sua estremità.

Il cingolato trasporterà il razzo SLS verso la piattaforma di lancio che si trova a circa 6,4 Km dal VAB. Il viaggio avrà una durata compresa tra 6 e 12 ore perché la velocità massima del Crawler Transporter-2 è 1,3 Km/h. Oltre al razzo, il cingolato trasporterà anche il Mobile Launcher, ovvero la torre di lancio mobile.

Il “wet dress rehearsal” è programmato per il 3 aprile. Questo test prevede il caricamento del propellente (operazione che dura almeno 8 ore) e la simulazione del conto alla rovescia. Dopo altri 8-9 giorni, il razzo verrà riportato nel VAB. Se non ci saranno ulteriori problemi, la missione Artemis I inizierà a maggio. Il razzo lancerà la Orion verso la Luna. La navicella ritornerà sulla Terra dopo circa 26 giorni. Per un nuovo allunaggio si dovrà invece attendere fino al 2026.