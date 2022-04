Artemis I: test del razzo SLS previsto per lunedì

In seguito ai problemi riscontrati durante il test “wet dress rehearsal”, la NASA ha deciso di dare la precedenza alla missione Ax-1. L’agenzia spaziale statunitense ha ora comunicato che il caricamento del propellente nel razzo SLS (Space Launch System) è previsto per lunedì 11 aprile. Nel frattempo i tecnici hanno risolto un altro malfunzionamento.

SLS: il test continua lunedì

Il wet dress rehearsal riproduce le condizioni pre-lancio, tra cui il caricamento del propellente (ossigeno e idrogeno liquido) e il conto alla rovescia. Il test è molto importante perché consente di verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi. Prima del caricamento dell’ossigeno liquido è stato riscontrato il malfunzionamento di due ventole utilizzate per pressurizzare il Mobile Laucher, la torre di lancio mobile.

Il secondo problema era stato individuato nella valvola di sfiato (rimasta chiusa) dello stadio principale del razzo che serve per ridurre la pressione durante il caricamento del propellente. I due inconvenienti tecnici sono stati risolti, ma durante la preparazione del test è stato rilevato un terzo problema.

L’elio usato per “spurgare” il motore RL10 e attivare le valvole dello stadio superiore non aveva la pressione corretta. I tecnici hanno ripristinato il flusso di elio e sono impegnati nella ricerca delle cause. Gli ingegneri effettueranno un esame dettagliato dei sistemi e, se tutto funziona come dovrebbe, il direttore di lancio darà il via libera al caricamento del propellente. Il test continuerà quindi l’11 aprile.

Al termine, il razzo verrà riportato nel Vehicle Assembly Building (VAB) per l’ispezione finale. La missione Artemis I prevede il lancio senza equipaggio verso la Luna. Ciò avverrà entro il mese di giugno, se non ci saranno ulteriori ritardi.