Artemis I: ultimi controlli per SLS prima dell'uscita

A distanza di oltre due settimane dal precedente aggiornamento, la NASA ha fornito nuovi dettagli sulla missione Artemis I. L’agenzia spaziale statunitense ha comunicato che i vari controlli sono stati quasi ultimati. Tecnici e ingegneri sono attualmente impegnati in alcune operazioni propedeutiche all’uscita del razzo SLS (Space Launch System) dal VAB (Vehicle Assembly Building), prevista non prima del 4 novembre.

Come è noto, la NASA aveva completato con successo il test criogenico sulla base di lancio, ma il razzo SLS è stato successivamente riportato nel VAB per proteggerlo dall’uragano Ian. All’interno dell’edificio è stata effettuata un’accurata ispezione e le piccole riparazioni necessarie.

Nelle prossimi ore verrà retratta l’ultima delle dieci piattaforme che circondano il razzo. Verrà quindi portato nel VAB il mezzo cingolato che trasporterà il razzo sulla base di lancio 39B.

Platform F is now the only platform left surrounding @NASA_SLS and @NASA_Orion in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. The vehicle is undergoing final preparations for its roll out to Pad 39B, for a launch to the Moon on #Artemis I, as early as Nov. 14. pic.twitter.com/iXr4eEWXNK

— NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) October 28, 2022