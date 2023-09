Artisse può generare foto AI da un suggerimento

Artisse l’applicazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare foto personali in qualsiasi situazione e ambiente da suggerimenti, modelli o immagini di riferimento. Artisse si basa su un algoritmo di intelligenza artificiale che analizza la foto e la trasforma in una nuova immagine, mantenendo i tratti distintivi e l’aspetto naturale.

Artisse: la fotografia incontra l’AI

L’intelligenza artificiale riesce ancora una volta ad aprire le porte alla creazione di nuove forme d’arte questa volta con l’applicazione Artisse. Per generare le foto basta scegliere e poi caricare l’immagine desiderata, selezionare lo stile e lasciare che Artisse faccia tutto il resto. Tra le funzioni spicca la possibilità di usare delle descrizioni testuali o delle foto di riferimento per generare le foto AI. Ma non solo, le foto possono essere personalizzate aggiungendo il colore dei capelli, degli occhi e della pelle, il tipo di abbigliamento, l’ambientazione e l’illuminazione.

Inoltre, l’azienda afferma che sta lavorando per rendere l’app più flessibile in termini di diversità della forma del corpo e dei toni della pelle, un’area in cui altre app fotografiche basate sull’intelligenza artificiale non sono state all’altezza. Artisse è un’applicazioni innovative e ideale per giocare con le foto e l’intelligenza artificiale.

Per i clienti B2B, Artisse offre anche un servizio completo di consulenza end-to-end che comprende la selezione del modello, la generazione di immagini e il lavoro di post-produzione, il cui prezzo è basato sul tempo e sulle fasi successive. In arrivo anche la versione web prevista per il mese prossimo. Ma non solo, sono previsti nuovi aggiornamenti, in futuro è prevista l’aggiunta di un nuovo abbonamento che includerà anche funzionalità HD e dimensionamento. Artisse è disponibile per iOS e Android è possibile scaricare l’app gratuitamente attualmente le prime 25 foto sono gratuite, poi è necessario pagare per le prove successive. Per usare l’app è necessario registrare il numero di telefono o con l’account Facebook o Google.