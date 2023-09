Aruba Academy: corso per ingegneri del cloud con assunzione

Sono ufficialmente aperte le candidature per il nuovo corso di Advanced Cloud Engineer organizzato da Aruba Academy, in collaborazione con Experis Academy, Desotech ed Extraordy. Otto i posti disponibili, per apprendere i compiti fondamentali di un ingegnere del cloud, figura a cui sono delegate le operazioni di progettazione, sviluppo, configurazione ed integrazione dei servizi cloud.

Il corso Advanced Cloud Engineer di Aruba Academy

Un percorso formativo strutturato in un totale di 304 ore di aula virtuale (suddivise in 38 giornate) che prevede l’assunzione immediata in azienda con contratto a tempo indeterminato per tutti i partecipanti, oltre al rilascio di una certificazione CKA (Certified Kubernetes Administrator) che garantisce capacità, conoscenze e competenze del candidato come professionista di Kubernetes.

Ecco le principali tematiche affrontate, stando al comunicato ricevuto in redazione: un’introduzione generale al cloud computing, un focus mirato sulla container orchestration (Kubernetes) e sui processi atti ad automatizzare la gestione e la pianificazione operativa dei container in diversi ambienti e modalità di sviluppo, un ulteriore focus sulla piattaforma OpenStack.

Chi desidera candidarsi lo può fare compilando il modulo dedicato. Di seguito le parole di Italo Piroddi, Head of Aruba Academy.

È più importante che mai offrire una formazione specialistica alle nuove generazioni: il tema delle competenze, d’altronde, si fa sempre più centrale perché mentre aumenta la complessità degli obiettivi legati alla cloud transformation, cresce parallelamente il bisogno di disporre di risorse in grado di governarla. Per questo continuiamo a puntare sui professionisti del futuro e diamo loro massima fiducia assumendoli dal primo giorno del percorso formativo, attraverso un programma didattico avanzato di alto livello che li motiverà facendoli sentire subito parte della nostra squadra e porterà anche al conseguimento di un’importante certificazione.

Ricordiamo che Aruba Academy è la scuola del Gruppo Aruba, attiva dal 2018 per lo sviluppo delle competenze dei collaboratori interni all’azienda, oggi impegnata con l’obiettivo di sviluppare e certificare una formazione specialistica STEM anche all’esterno.