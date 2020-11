Aruba Cloud Pro: IaaS con Plesk per WordPress

WordPress è il CMS (Content Management System) Open Source più utilizzato al Mondo per la creazione di siti Web, si calcola infatti che circa il 35% dei siti Internet attualmente in Rete siano animati da questa applicazione. Le sue funzionalità core possono essere estese tramite l’installazione di plugin e questa caratteristica rende la piattaforma adattabile a progetti tra loro molto differenti, dal più semplice (un comune blog personale) ad applicazioni complesse come per esempio quelle dedicate agli e-commerce.

Nel caso in cui si preveda di sviluppare un sito Web particolarmente articolato e destinato a ricevere grandi quantità di traffico, è necessario disporre di un’infrastruttura tecnica in grado di garantire continuità di servizio, elevati livelli di performance, sicurezza e scalabilità.

Tali caratteristiche sono proprie di un servizio Cloud based che consenta ai titolari di un progetto di concentrarsi sulla propria attività, affidando le complessità relative alle configurazioni hardware e software, al loro monitoraggio e alla loro manutenzione ad un fornitore partner. Per disporre di un riferimento riguardo all’attuale offerta di mercato analizzeremo nel dettaglio le feature del servizio Cloud Pro di Aruba Cloud, appositamente progettato per la costruzione di un Data Center virtuale, confrontandole in seguito con quelle proposte da un competitor come AWS (Amazon Web Services).

Caratteristiche tecniche di Cloud Pro

Cloud PRO è un servizio IaaS (Infrastructure as a Service), questo significa che permette di adattare la configurazione tecnica e le performance erogate alla domanda di risorse, pagando solo per quelle effettivamente utilizzate. Le sue caratteristiche, e la garanzia delle risorse, consentono di realizzare un’infrastruttura Cloud basata su hardware completamente ridondato a cui si associano prestazioni di alto livello, affidabilità e scalabilità.

Cloud PRO è una piattaforma di Public Cloud con cui si possono creare dei mini data center virtuali personalizzabili in diversi aspetti che vanno dalle componenti server fino al networking e allo storage. Le soluzioni di virtualizzazione VMware vSphere e Microsoft Hyper-V permettono inoltre di ridimensionare le risorse disponibili in tempo reale, scalandole in base all’entità delle richieste correnti.

L’infrastruttura di Cloud PRO supporta una quantità illimitata di traffico, integra bilanciatori che gestiscono automaticamente i carichi di lavoro e Switch virtuali per la connessione tra più server, gestisce lo storage su dischi SSD ed è presente sul marketplace di AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, in quanto conforme ai requisiti di legge per l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni o dagli operatori che forniscono servizi cloud a queste ultime.

Per le ragioni precedentemente elencate si tratta di un’offerta ideale per sostenere picchi di alto traffico temporanei (si pensi ad un e-commerce nel corso del Black Friday) e limitare gli sprechi di risorse nei momenti di basso o medio carico, sviluppare applicazioni in un ambiente sicuro, costruire infrastrutture virtuali senza costi di startup, creare ambienti di sviluppo basati sul Cloud che consentano di tenere i costi sotto controllo. Cloud Pro non non prevede infatti alcun costo di attivazione né vengono effettuati addebiti per i dati inviati o ricevuti.

Configurazione di Cloud Pro

Cloud Pro consente di configurare il proprio Data Center virtuale prima dell’acquisto fornendo immediatamente l’informazione relativa al prezzo che si andrà a pagare per il servizio. Ciò avviene attraverso un’apposita interfaccia che permette di selezionare:

la collocazione del Data Center, con la possibilità di scegliere tra diverse location italiane e quelle operanti in altri stati europei tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca e Polonia.

l’hypervisor: cioè il monitor per la macchine virtuali che potrà essere scelto tra VMware e Hyper-V;

il sistema operativo: Windows o Linux, entrambi in varie versioni;

il numero di CPU virtuali da attivare;

la quantità di memoria RAM;

lo spazio disponibile per lo storage.

Le immagini seguente mostra la configurazione da Pannello di Controllo Cloud di un Data center Cloud Server collocato in Italia con hypervisor VMware:

sistema operativo Linux e template basato su CentOS 7.x con architettura a 64bit, Plesk Obsidian e WordPress Toolkit, 2 CPU virtuali e 4 GB di memoria RAM nonché 10GB di spazio per lo storage .

Il traffico di rete illimitato a 1.000 Mbit/s sempre disponibile indipendentemente dalle caratteristiche selezionate per il server Cloud Pro

La piattaforma consente di scegliere tra decine di template differenti, sia per Linux che per Windows, per il primo sono disponibili, tra le altre, anche configurazioni basate su Ubuntu, Debian, openSuse, FreeBSD e lo stesso CentOS in diverse varianti, per l’OS di Microsoft si va invece da Windows 2012 fino alla versione 2019, anche in questo caso in varie versioni.

Nel caso specifico dell’esempio precedente il template selezionato presenta, oltre alla distribuzione Linux indicata, anche il Web Hosting Manager Plesk Obsidian con WordPress Toolkit preinstallato, un’interfaccia di gestione unificata che consente d’installare, configurare e gestire un sito Web basato su WordPress.

Cloud Pro e tariffe

Come sarà possibile notare, alla fine della procedura di configurazione il sistema indicherà con precisione tutti i costi previsti per l’utilizzo del servizio.

Tali costi si suddividono in:

costi a tariffazione oraria : i costi relativi a tutte le risorse, ad esempio le CPU virtuali, la memoria RAM e gli hard disk, che vengono conteggiate su base oraria o per frazione di ora e che possono essere dovute anche per una sola ora d’uso servizio;

: i costi relativi a tutte le risorse, ad esempio le CPU virtuali, la memoria RAM e gli hard disk, che vengono conteggiate su base oraria o per frazione di ora e che possono essere dovute anche per una sola ora d’uso servizio; costi a tariffazione mensile solare : i costi che vengono pagati anticipatamente e coprono il periodo di tempo che trascorre dall’attivazione di un risorsa fino alla fine del mese in cui essa è stata effettuata, tali costi prescindono dal numero di ore di utilizzo della risorsa scelta e sono richiesti dai proprietari delle licenze;

: i costi che vengono pagati anticipatamente e coprono il periodo di tempo che trascorre dall’attivazione di un risorsa fino alla fine del mese in cui essa è stata effettuata, tali costi prescindono dal numero di ore di utilizzo della risorsa scelta e sono richiesti dai proprietari delle licenze; costi a tariffazione mensile per 30 giorni: i costi a copertura dei 30 giorni successivi che devono essere pagati in anticipo per poter usufruire delle risorse selezionate, queste ultime sono conteggiate a prescindere dal loro utilizzo e devono essere pagate anticipatamente anche usufruendo una sola ora di servizio.

Come è possibile notare, la configurazione scelta prevede un costo certo su base mensile ottenuto calcolando il prezzo per singola ora moltiplicato per 30 giorni.