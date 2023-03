Aruba Fibra Business: risparmia fino a 2500 euro con il bonus internet

Anche Aruba Business aderisce al Bonus Internet promosso dal MISE, volto a favore la digitalizzazione delle aziende agevolandone lo sviluppo della connettività. Le offerte di Aruba Fibra Business sono pensate esclusivamente per professionisti e aziende dotati di partita iva, che per aumentare la velocità di connessione possono ottenere uno sconto che è di 500 euro con l’offerta Fibra Aruba Pro e di 2.000 euro con Fibra Aruba Pro XL. Vediamo nel dettaglio le due tariffe e come fare a richiedere il bonus.

Richiedi il Bonus internet con Aruba Fibra Business

Offerte Aruba fibra business

Aruba fibra aderisce all’iniziativa del Bonus Internet per aziende e partite iva con due tariffe business vantaggiose:

Fibra Aruba PRO prevede: un abbonamento con connessione illimitata in fibra, chiamate nazionali illimitate , il router Wi-Fi, oltre che la possibilità di sfruttare gli indirizzi IPv4 e IPv6 statici, sconti fino all’80% sui prodotti Aruba, assistenza dedicata e chat H24 . Per i primi 18 mesi hai un canone azzerato, durante i quali è però previsto il pagamento dell’IVA (pari a 6,11 euro al mese). In questo caso lo sconto è di 500 euro .

comprende: una connessione illimitata in fibra fino a 2,5 Gbps in download e fino a 1 Gbps in upload, chiamate nazionali illimitate, router Wi-Fi 6, indirizzi IPv4 e IPv6 statici, sconti fino all'80% sui prodotti Aruba, assistenza dedicata e chat H24. Per i primi 36 mesi hai un canone azzerato, durante i quali è però previsto il pagamento dell'IVA (pari a 12,21 euro al mese). In questo caso lo sconto è di 2000 euro.

Per entrambe le offerte non è previsto alcun costo di attivazione o migrazione. Puoi disdire quando vuoi pagando 16,40 euro + IVA.

Come richiedere il Bonus internet Aruba

L’accesso al Bonus Internet è disponibile per micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti e partite IVA ed è subordinato ad approvazione da parte di Infratel. Ti ricordiamo che potrà essere erogato un solo bonus per ciascuna impresa. Per richiederlo con Aruba Fibra ti basterà seguire questi semplici passaggi:

Accedi al sito fibra.aruba.it

Verifica la copertura per sapere se la fibra di Aruba raggiunge il tuo indirizzo

Invia la richiesta per il bonus fibra

Attendi l’ok da parte di Infratel

Completa il pagamento e connetti il tuo business alla fibra ottica

