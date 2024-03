Aruba Fibra: connessione in fibra ottica con tecnologia FTTH

Aruba Fibra offre una soluzione di connettività completa, versatile e sostenibile, adatta a una vasta gamma di esigenze e preferenze. Con le sue offerte competitive e il suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità, Aruba Fibra si posiziona come un leader nel settore della connettività in Italia.

Offerte su misura e velocità

Aruba Fibra offre una varietà di piani adatti a tutte le esigenze e i budget. La promozione attuale, valida fino al 22 aprile 2024, propone una tariffa di 17,69 € al mese per i primi sei mesi, con un costo standard di 26,47 €. Questa offerta include una velocità di download estendibile fino a 10 Gbps, un salto qualitativo significativo per lo streaming, il download di file e il gaming online.

Tecnologia FTTH e copertura estesa

Il servizio di fibra ottica di Aruba è basato sulla tecnologia FTTH (Fiber to the Home), garantendo la massima velocità e affidabilità. Inoltre la copertura di Aruba si sta costantemente espandendo, anche nelle cosiddette “aree bianche”.

Servizi aggiuntivi e personalizzazione

Oltre alla connessione base, Aruba offre servizi aggiuntivi per personalizzare il proprio piano, inclusi il router Wi-Fi a noleggio, chiamate nazionali illimitate, indirizzo IPv4 statico e diverse opzioni per aumentare ulteriormente la velocità di upload e download.

Sostenibilità e innovazione

Oltre che per l’utilizzo di tecnologie avanzate, Aruba si distingue anche per il suo impegno impegno verso la sostenibilità. La compagnia riduce limita l’impatto ambientale, utilizzando materiali resistenti e sostenibili per la rete in fibra ottica e promuovendo l’uso di energia rinnovabile nei propri data center.

Facilità d’uso e assistenza clienti

Con Aruba, gli utenti possono usufruire di un servizio per la connettività con facile installazione e un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24. Inoltre, la funzionalità Stop&Go permette di mettere in pausa il servizio per un massimo di 30 giorni all’anno.

Per conoscere l’offerta completa di Aruba Fibra clicca qui.