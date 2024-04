Offerta Sky WiFi: ottieni un Buono Amazon da 100€

Sky ha lanciato una promozione eccezionale riservata esclusivamente ai clienti Sky TV interessati ad attivare un offerta per avere internet a casa con Sky WiFi, offrendo loro l’opportunità di ottenere un Buono Amazon del valore di 100€. In questo articolo vedremo assieme tutti i dettagli in merito a quest’opportunità interessante disponibile per pochi giorni a meno di 26 euro mensili.

Sky WiFi: i dettagli

Questa straordinaria promozione è dedicata esclusivamente ai clienti Sky TV che sottoscrivono online un contratto per l’offerta di rete fissa Sky WiFi. I clienti idonei riceveranno in regalo un buono Amazon del valore di 100€.

È importante tenere presente che il costo mensile delle offerte Sky sia TV che WiFi hanno subito un leggero aumento. Tuttavia, per i primi 12 mesi, il costo mensile sarà di soli 25,90€.

Dopo l’attivazione dell’offerta Sky WiFi, il provider ti inverà via e-mail le istruzioni dettagliate su come richiedere il buono Amazon. È essenziale seguire queste istruzioni entro 7 giorni e inserire i dati richiesti per redimere il buono. Dopo la verifica dei dati inseriti, confermeremo il tuo diritto al premio e invieremo il buono entro 30 giorni dalla richiesta.

Costi ed altro

Questa interessante promozione è valida solo per un periodo limitato, pertanto ti consigliamo di agire prontamente per non lasciarti scappare questa imperdibile opportunità. È cruciale seguire attentamente le istruzioni fornite e rispettare tempi e condizioni per non rischiare di perdere il Buono Amazon.

Oltre all’omaggio pari a 100 euro di valore, Sky regala ai suoi nuovi clienti che richiedono la Fibra ONLINE anche il contributo iniziale.

In sintesi, questa promozione costituisce un’opportunità straordinaria per i clienti Sky TV interessati ad attivare un account Sky WiFi. Oltre a beneficiare di un servizio internet veloce e affidabile, potranno anche godere di un vantaggioso Buono Amazon da 100€.