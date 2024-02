Aruba Fibra: connettività avanzata con fibra FTTH

Aruba Fibra emerge come protagonista nel panorama delle telecomunicazioni italiane, offrendo soluzioni di connettività avanzate sia per privati che per aziende.

Con un focus sulla tecnologia Fiber To The Home (FTTH), Aruba Fibra offre velocità di download fino a 10 Gbps, per un’esperienza utente fluida e senza interruzioni.

Offerte e promozioni

Aruba Fibra offre diverse soluzioni sia per uso domestico che aziendale. Per i privati, le tariffe attuali partono da 17,69 € al mese per i primi sei mesi (successivamente 26,47€ al mese). Le aziende possono usufruire di pacchetti personalizzati, con l’opzione di aggiungere servizi come chiamate nazionali illimitate e indirizzi IPv4 statici.

Non sono previsti costi per l’ attivazione del servizio o per la migrazione. Inoltre, Aruba Fibra include nel pacchetto un’ opzione Stop&Go che permette di mettere in pausa la fibra per 30 giorni.

Servizi aggiuntivi e tecnologia

Oltre alle tariffe base, Aruba offre servizi aggiuntivi come il noleggio di router Wi-Fi e upgrade per velocità di download superiori. La tecnologia FTTH garantisce una connessione diretta in fibra ottica, attraverso una rete interamente che collega le centrali fino agli stabili commerciali e le unità immobiliari.

Assistenza clienti e sostenibilità

Il servizio clienti di Aruba offre assistenza e chat disponibili 24 ore su 24. Inoltre, Aruba sottolinea il suo impegno per la sostenibilità, con data center alimentati da energia rinnovabile e un approccio ecologico nello sviluppo delle infrastrutture di rete.

Copertura e accessibilità

Aruba Fibra si sta espandendo rapidamente, estendendo la sua copertura a nuove aree. La verifica della copertura è semplice e accessibile attraverso il sito web, permettendo agli utenti di scoprire la disponibilità e le opzioni nel proprio indirizzo.

