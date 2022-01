Aruba Fibra: ecco l'alternativa ad Iliad!

L'offerta in Fibra Ottica di Aruba è sicuramente la candidata numero uno che cercherà di togliere il podio alla tariffa Iliad Fibra che dovrebbe arrivare a breve. Il provider italiano punta tutto sulla chiarezza e sul fatto di non avere vincoli.

La promozione in questione è già disponibile ONLINE a soli 17,49 euro mensili per il primo anno, il prezzo aumenta dal secondo anno di abbonamento. Un'offerta davvero molto interessante visto che stiamo parlando di FTTH.

Fibra Aruba: i dettagli

Aruba Fibra offre internet a casa Flat in FTTH fino a 1 Gigabit al secondo di velocità in download e 300 Mbps in upload ad un prezzo davvero esclusivo disponibile SOLO fino a fine mese. Stiamo parlando di appena 17,49 euro mensili. Oltre alla connessione flat a casa, Aruba, offre nel canone mensile anche gli indirizzi IPv4 dinamico e IPv6 statico oltre alla possibilità facoltativa di acquistare il modem con rate mensili di soli 2,20 euro. L'apparato che Aruba propone per quest'offerta è il FRITZ!Box 7530, uno dei migliori prodotti in circolazione.

La rete in FTTH è resa grazie alla partnership con Open Fiber. Dunque, se siete coperti dalla Fibra di Open Fiber potrete attivare questa interessante offerta, altrimenti, no. Non temete però, la copertura è in continua espansione in tutto il territorio nazionale. Inoltre, con la Fibra di Aruba troviamo anche un'assistenza di prim'ordine disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24.

Per chi decide di attivare la Fibra del provider italiano ci sono delle promozioni davvero molto interessanti offerte da Aruba. Nello specifico, l'azienda mette a disposizione degli sconti su alcuni prodotti che arrivano fino all'80%.

Costi ed altro

Aruba Fibra è assolutamente priva di costi iniziali ma soprattutto completamente senza vincoli. Inoltre, il provider italiano offre la possibilità di testare il loro servizio per una mensilità e di richiedere il rimborso IN 5 giorni.