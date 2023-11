Aruba Fibra: fibra ottica con tecnologia FTTH a partire da 17,69€ al mese al mese

Aruba, una delle principali aziende italiane nel settore delle telecomunicazioni, offre anche soluzioni di connettività avanzate, tra cui Aruba Fibra con tecnologia FTTH e opzioni personalizzabili.

La promozione in corso offre un vantaggio aggiuntivo in termini di costi iniziali, rendendo quest’offerta interessante per coloro che cercano una connessione Internet affidabile e veloce.

L’offerta di Aruba Fibra è disponibile in 2 piani: “Fibra Aruba Promo” con la possibilità di scegliere i servizi aggiuntivi, in promozione a 17,69 € al mese per i primi 6 mesi (anziché 26,47 € al mese) e “Fibra Aruba All-in Promo” che include router e chiamate nazionali illimitate, in promozione a 19,89 € al mese per 6 mesi (anziché 29,90 € al mese).

Una delle caratteristiche principali della Fibra Aruba è la sua velocità di connessione, con fibra FTTH (Fiber To The Home) che garantisce una connessione più stabile e veloce.

Servizi aggiuntivi personalizzabili

Aruba offre anche una serie di servizi aggiuntivi che si possono personalizzare in base alle proprie esigenze. Alcuni di questi servizi includono:

Indirizzo IPv4 statico : Per 4,00 € al mese, è possibile ottenere un indirizzo IP statico. L’indirizzo statico andrà a contraddistinguere identità e provenienza della propria connessione, permettendo di prevedere a priori la propria “posizione” all’interno della rete. Questa predicibilità è un valore aggiunto per la sicurezza, in quanto serve ad avere riferimenti preimpostati, utili a concedere specifiche autorizzazioni.

Download fino a 2,5 Gbps : Per 7,00 € al mese, che permette di aumentare ulteriormente la velocità di download della propria connessione. Ideale per lo streaming, scaricare file e giocare online con più device connessi simultaneamente.

Upload fino a 1 Gbps: Per 2,00 € al mese, per migliorare la velocità di upload della connessione. I servizio è acquistabile singolarmente, poiché Download 2,5 Gbps comprende già Upload 1 Gbps. Previa disponibilità nella propria area di copertura, è possibile acquistare il servizio più adatto alle proprie esigenze contestualmente all'ordine.

Per conoscere l’offerta completa di Aruba Fibra clicca qui.

