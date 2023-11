Aruba Fibra: internet ad alta velocità e zero costi di attivazione

Aruba Fibra è il servizio di connessione a banda larga di Aruba.it che offre soluzioni per l’accesso ad internet ad alta velocità, utilizzando la tecnologia Fiber To The Home (FTTH). Questa tecnologia consente una velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps, garantendo prestazioni ottimali per la navigazione web, lo streaming e il download di contenuti​​.

L’offerta di Aruba Fibra si distingue per la sua accessibilità e flessibilità ed è disponibile nei piani “Fibra Aruba Promo” e “Fibra Aruba All-in Promo“.

L’offerta “Fibra Aruba Promo” è disponibile con un prezzo promozionale di 17,69 € al mese per i primi sei mesi (anziché 26,47 €), senza costi di attivazione o migrazione. Questa opzione offre grande flessibilità, consentendo agli utenti di uscire dal contratto con un costo di 20,00 € e la possibilità di mettere la fibra in pausa con la funzione Stop&Go con lo sconto su una mensilità. Include inoltre un indirizzo IPv6 statico e assistenza 24 ore su 24.

L’offerta prevede la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio piano con servizi aggiuntivi come router Wi-Fi a noleggio, chiamate nazionali illimitate, indirizzo IPv4 statico e velocità di download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps a costi aggiuntivi. Il contratto ha una durata di 12 mesi con un’opzione di rimborso nei primi 30 giorni e sconti fino all’80% su altri prodotti Aruba.

La “Fibra Aruba All-in Promo“, a sua volta, offre un prezzo di 19,89 € al mese per i primi sei mesi (anziché 29,90 €), anch’essa senza costi di attivazione o migrazione. Questa offerta include sia il router Wi-Fi che le chiamate nazionali illimitate. Come la “Fibra Aruba Promo”, anche questa offerta permette di uscire dal contratto con un costo di 20,00 €, di mettere la fibra in pausa con Stop&Go, e offre un indirizzo IPv6 statico e assistenza continua.

Aruba, dal 1994, si è affermata nell’ambito dell’innovazione digitale in Italia e in Europa, fornendo una vasta gamma di servizi tecnologici affidabili e performanti, inclusi PEC, hosting, email e domini. I data center di Aruba sono alimentati al 100% da fonti rinnovabili, confermando l’impegno dell’azienda verso soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente​​.

Per conoscere l’offerta completa di Aruba Fibra clicca qui.

