Aruba Fibra, naviga a soli 17,69 euro/mese per 6 mesi

Aruba Fibra impiega l’innovativa tecnologia Fiber To the Home e ciò significa che si tratta di una rete interamente costituita da fibra ottica. Non a caso, dunque, l’architettura FTTH permette di raggiungere altissime prestazioni, indispensabili per accedere ai servizi online di ultima generazione. Se anche tu vuoi navigare alla massima velocità in Internet, non puoi lasciarti sfuggire la promozione Aruba Fibra attualmente attiva.

Devi inoltre sapere che la rete FTTH è capace di supportare tutta la potenzialità delle nuove tecnologie ma è anche ideale per il gioco online, che necessita di una connessione veloce, stabile e di un tempo di latenza ridotto.

Approfitta della promozione attualmente in corso per avere Aruba Fibra a soli 17,69 euro al mese per 6 mesi anziché 24,90 euro. Inoltre, non sono previsti costi di attivazione. Accedendo alla pagina web dedicata puoi anche verificare la copertura nella tua zona inserendo comune, indirizzo e numero civico.

Navigare senza interruzioni? Con Aruba Fibra si può

Con Aruba Fibra puoi usufruire di tantissimi vantaggi, puoi finalmente connetterti a Internet e navigare senza interruzioni per essere connesso ma libero. Per oltre al vantaggio di pagare solamente 17,69 euro al mese per 6 mesi anziché 24,90:

Nessun costo di attivazione, anche per le aree bianche e in caso di migrazione;

Possibilità di abbandonare Aruba Fibra e uscire quando vuoi pagando solamente 20 euro;

Opzione Stop&Go per mettere la fibra in pausa ogni volta che vai in vacanza;

Assistenza e chat H24 disponibile per ogni tua esigenza.

Se vuoi rendere ancora più speciale la tua promozione, puoi aggiungere alcuni servizi aggiuntivi gratuiti o a pagamento come Xbox Game Pass Ultimate (0 euro), Router wifi a noleggio (2,20 euro al mese), chiamate nazionali illimitate (4 euro al mese). Non perdere questa fantastica occasione: attiva subito Aruba Fibra ad un ottimo prezzo!