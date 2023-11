Aruba Fibra: offerta personalizzabile e velocità fino a 2,5 Gbps

Aruba si distingue con la sua nuova offerta di servizi Fibra, progettata per soddisfare le esigenze di velocità, affidabilità e convenienza dei consumatori.

Le promozioni attuali includono un piano base con un costo iniziale di 17,69€ al mese per i primi sei mesi (invece di 26,47€), e un piano all-inclusive a 19,89€ al mese per sei mesi (ridotto da 29,90€), entrambi senza costi di attivazione​​​​. I clienti possono personalizzare i loro piani con servizi aggiuntivi come router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate, indirizzo IPv4 statico, e velocità di download/upload maggiorate​​.

L’offerta include la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento con un costo di soli 20€, un rimborso se si cambia idea entro un mese, e assistenza clienti disponibile 24 ore su 24​​. Inoltre con Stop&Go Aruba offre la possibilità di mettere in pausa la Fibra se non la si utilizza, per 30 giorni consecutivi ogni anno, ottenendo lo sconto di una mensilità.

Grazie alla tecnologia FTTH (“Fiber To The Home”), Aruba Fibra offre una velocità di download fino a 2,5 Gbps e di upload fino a 1 Gbps.

Il servizio di Aruba Fibra è disponibile nelle grandi città, ma anche nelle aree bianche, che comprendono i comuni più piccoli. È possibile verificare la copertura nella propria area direttamente dal sito di Aruba prima dell’attivazione dell’offerta.

Infine, Aruba sottolinea la propria attenzione all’ecosostenibilità. L’azienda utilizza energia da fonti rinnovabili e pratica tecniche di cablaggio a basso impatto ambientale per la sua rete in fibra ottica, minimizzando così l’impatto ambientale delle sue operazioni e promuovendo un uso responsabile delle risorse digitali​​​​. Con una combinazione di alta velocità, personalizzazione, supporto clienti e sostenibilità, Aruba si posiziona come un player di rilievo capace di soddisfare le esigenze di un’ampia varietà di utenti.

Per conoscere l’offerta completa di Aruba Fibra clicca qui.

