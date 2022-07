In vacanza, spegni la fibra: con Aruba è gratis

Stai per andare in vacanza o sei in procinto di partire per un viaggio di lavoro? Risparmia, mettendo in pausa la fibra. Con l’opzione Stop&Go! di Aruba hai la possibilità farlo. Si tratta di una caratteristica esclusiva, unica nel panorama dei servizi per la connettività. È inclusa nella formula di abbonamento da 17,99 euro al mese.

Metti in pausa la fibra e risparmia con Aruba Stop&Go!

Il provider italiano, già leader nell’ambito del cloud e dell’hosting, ha scelto di andare incontro alle esigenze dei suoi clienti. Un dettaglio non di poco conto, considerando gli aumenti e l’inflazione di questo periodo. Lo fa permettendo loro di mettere in pausa per un mese l’utilizzo della fibra e, di conseguenza, la fatturazione.

Usufruire dell’ opzione Stop&Go! è molto semplice: non bisogna far altro che accedere all’Area Clienti e programmarla. Si riceverà poi un SMS di promemoria all’inizio e alla fine del periodo di stop. In questo modo, non si pagherà il canone fibra nella mensilità successiva alla conclusione della pausa.

Va sottolineato che, i clienti con telefonia fissa attiva, potranno continuare a sfruttare la linea voce. In ogni momento è comunque possibile interrompere la pausa, se necessario. Il servizio Stop&Go! tornerà così nuovamente disponibile, fino a un termine massimo di un anno dall’attivazione dell’offerta. Nei dodici mesi successivi sarà di nuovo possibile usufruire di una mensilità di stop.

Un vantaggio concreto per l’offerta, che già può contare su 1 Gbps di download e su 500 Mbps in upload (altro punto di forza rispetto alla concorrenza) grazie all’impiego della tecnologia FTTH del partner Open Fiber.

L’opzione è disponibile sia con il contratto Fibra Aruba sia con quello Fibra Aruba All-in che include il noleggio del router e chiamate nazionali illimitate. Le tariffe partono da solo 17,99 euro al mese.

