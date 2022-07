Aruba, nuovo Punto di Presenza al VSIX di Padova

Aruba ha annunciato l’apertura di un nuovo “Point of Presence” (PoP) presso il VSIX di Padova. Un nuovo Internet Exchange Point entra dunque a far parte della rete dell’operatore italiano, migliorando le performance complessive di interconnessione tra gli snodi antecedenti e sviluppando un nuovo importante ponte verso il Nord-Est.

Le imprese e la Pubblica Amministrazione devono poter essere messe nelle condizioni di sfruttare al meglio le possibilità del cloud e i servizi digitali, sostenuti da solide infrastrutture per la connettività, in uno scenario in cui l’accesso e la valorizzazione di dati condivisi migliora i processi, apre la strada a nuovi servizi e sostiene la competitività. La collaborazione con Aruba consente a VSIX di proseguire nel suo impegno di promuovere la transizione digitale nel territorio del Nord-Est. Eleonora Di Maria, Presidente VSIX

Una rete che va ad arricchirsi di una presenza importante, insomma, sia per quanto concernente le performance interne (ove i vantaggi principali saranno in termini di abbassamento dei tempi di latenza), sia in termini di ridondanza e quindi di affidabilità complessiva. Una rete che, stando a quanto annunciato, si configura ora secondo il seguente schema:

Così Andrea Colangelo, Director of Network Infrastructure di Aruba: “Il Punto di Presenza Aruba presso VSIX ci consente di continuare a tracciare nuove strade per offrire servizi sempre più performanti, che possano fare affidamento su livelli di ridondanza ottimali. Un vantaggio non solo per i nostri clienti ma anche per il sistema Italia in toto, in quanto maggiore è l’interconnessione tra gli operatori in differenti punti strategici del Paese, maggiore sarà la resilienza a vantaggio del cittadino“.

Alla luce del recente investimento Aruba su Roma, si tratta pertanto di un importante tassello ulteriore a completamento di una rete in rapido ampliamento.