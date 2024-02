Aruba Fibra: velocità e prestazioni top da 17 € al mese

In ogni casa oggi avere una connessione internet veloce e performante è diventato un must. Che tu stia in smart working, studiando online o godendoti i tuoi film preferiti in streaming, non vuoi interruzioni. Se il tuo attuale provider non ti soddisfa, ecco perché dovresti considerare la fibra di Aruba.

Aruba fibra: un nome una garanzia

Con la fibra di Aruba la tua connessione sarà super veloce. Si parte da un download a 1 Gbps fino a 10 Gbps. E i costi? Al momento c’è una promozione che fa partire il tuo abbonamento da soli 17 €. Un prezzo decisamente accessibile.

Al momento Aruba propone due soluzioni, entrambe in promozione per attivazioni entro aprile 2024:

Fibra Aruba Promo : 17,69 € al mese per 6 mesi (invece di 26,47 €) per attivazioni entro il 22 aprile;

: 17,69 € al mese per 6 mesi (invece di 26,47 €) per attivazioni entro il 22 aprile; Fibra Aruba All-in Promo: 19,89 € al mese per 6 mesi (invece di 29,90 €) per attivazioni entro il 29 aprile;

La seconda è una soluzione che include il router Wi-Fi e le chiamate nazionali illimitate. Ma la cosa interessante è che entrambe hanno zero costi di attivazione o migrazione, non ci sono vincoli di permanenza contrattuale (disdici quando vuoi pagando 20 e) e possono essere personalizzate con una serie di servizi aggiuntivi, come l’indirizzo IP statico, la velocità di upload a 1 Gbps e cosa davvero super: l’upgrade della velocità di download a 2,5 Gbps o 10 Gbps.

Un altro dei servizi più interessanti di Aruba Fibra è Stop&Go, letteralmente una pausa di 30 giorni consecutivi sul tuo abbonamento, ideale se parti per una vacanza o se sei fuori per lavoro. I vantaggi non sono acora finiti, perché se ti abboni a una delle offerte riceverai anche uno sconto del 70% su Aruba Drive, una soluzione di cloud storage con spazio illimitato per archiviare e condividere i tuoi file.

Concludiamo parlando della copertura, grazie alla partnership con Open Fiber, Aruba Fibra è uno dei provider che raggiunge più abitazioni sul territorio italiano. Per sapere se sei coperto dal servizio è sufficiente cliccare sul bottone qui sotto, inserire il proprio indirizzo, compreso di numero civico e attenedere qualche secondo.

Con queste caratteristiche scegliere Aruba Fibra significa affidarsi ad un’azienda che ha fatto la storia dei serivizi IT in Italia. Il mix di velocità, performance e costi la rende una delle soluzioni più competitive attualmente in circolazione. Visita questa pagina, effettua la verifica per la copertura, attiva l’offerta, personalizzala e inizia a navigare senza limiti con Aruba Fibra.

