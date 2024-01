Aruba Hosting: apri ora il tuo dominio a partire da 99 centesimi!

Aruba Hosting è una buona opzione se sei alla ricerca di un host con cui aprire un sito web e avere a disposizione servizi accessori, come email e protezione contro gli attacchi informatici, a un prezzo veramente stracciato. Aruba offre infatti questo piano a partire da soli 0,99€ perfetto per chi non ha esigenze elevate per il proprio progetto web.

Aruba Hosting: l’host da 99 centesimi

Con il piano da 99 centesimi di Aruba Hosting è possibile avere a disposizione un dominio con fino a 5 caselle postali personalizzate e massimo 1GB di spazio a disposizione. A ciò si aggiunge una protezione antispam e antivirus, per prevenire possibili attacchi informatici e messaggi con contenuto malevolo, un servizio IMAP che permette di leggere la posta da qualsiasi dispositivo e la webmail.

L’offerta è valida per il primo anno. A partire dal rinnovo dell’anno successivo, il prezzo passa a 15,49 € + IVA. Con un costo aggiuntivo, è poi possibile aggiungere uno spazio mail illimitato per inviare e ricevere allegati senza preoccuparsi di finire lo spazio. Non mancano opzioni per caselle mail illimitate, mail professionale con chat, sincronizzazione, condivisione di rubriche, calendari e altro, e PEC su dominio per l’invio di posta certificata dotata di valore legale.

Aruba Hosting garantisce il massimo delle prestazioni e della protezione. Presente dal 1994, è tra i principali fornitori di servizi di hosting in Italia con 1,4 milioni di siti all’attivo e 2,7 milioni di domini registrati, per un ampio bacino di utenza. Fa uso di tecnologie all’avanguardia e di strutture sempre aggiornate, per assicurare le velocità di caricamento più rapide e la miglior protezione contro malware e altri attacchi che possono compromettere il tuo sito.

Tutti i siti sono ospitati in datacenter che consentono di offrire soluzioni scalabili e modulari, distribuiti su tutto il territorio e conformi ai massimi livelli di qualità infrastrutturale (Rating 4 ANSI/TIA-942). I sistemi fanno uso di firewall, sistemi per il rilevamento delle intrusioni, anti DDoS e antivirus regolarmente aggiornati. I dati personali dei clienti vengono custoditi con cura rispettando tutti i provvedimenti che riguardano la riservatezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.