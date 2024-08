AMD punta a data center e IA con l'acquisizione di ZT Systems

4,9 miliardi di dollari: è questo l’ammontare dell’investimento economico messo sul tavolo da AMD per chiudere con successo l’acquisizione di ZT Systems, attraverso una transazione di tipo cash and stock. Oggi l’annuncio, con l’operazione che dovrebbe arrivare a concludersi formalmente entro il prossimo anno, dopo i via libera di rito.

ZT Systems è la nuova acquisizione di AMD

Con questa mossa, il colosso di Sunnyvale punta a rafforzare la propria presenza nell’ambito delle soluzioni IA destinate ai data center, un mercato che mostra enormi potenzialità di sviluppo, considerando le innovazioni registrate nel campo dell’intelligenza artificiale.

La fondazione di ZT Systems risale all’ormai lontano 1994. In un primo momento, l’azienda si è occupata in prevalenza della commercializzazione di PC desktop e di server per le piccole e medie imprese. Con il passaggio al nuovo millennio, il focus si è spostato sul cloud, dove oggi collabora con alcuni dei player e dei provider più importanti. La sede si trova a Secaucus, nel New Jersey.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, le parole di Lisa Su, presidente e amministratore delegato di AMD, utili per capire quali siano gli obiettivi di questa iniziativa e la strategia di lungo termine.

La nostra acquisizione di ZT Systema rappresenta un nuovo importante passo nella strategia IA di lungo termine per offrire soluzioni di addestramento e di inferenza che possono essere rapidamente implementate su larga scala, sul cloud e per i clienti enterprise.

Solo pochi giorni fa, quella di Silo AI