Aruba Hosting: parti da 0,99€ e metti in piedi il tuo progetto online

Aruba continua ad essere un punto di riferimento nel settore degli hosting, proponendo soluzioni versatili e affidabili per ogni tipo di progetto online. Con un’offerta che parte da soli 0,99€ + IVA al mese per il primo anno, Aruba mette a disposizione servizi che vanno dal semplice dominio con email personalizzate fino a soluzioni di hosting avanzate per Linux e Windows, passando per piattaforme dedicate come WordPress e WooCommerce, fino al SuperSite se stai cercando un modo per creare un sito web o un e-commerce con facilità.

Perché scegliere Aruba per il tuo progetto online

Le soluzioni di hosting di Aruba sono pensate per soddisfare le esigenze di tutti, dagli sviluppatori che cercano flessibilità e controllo completo, ai meno esperti che necessitano di strumenti intuitivi per dare vita al proprio spazio online.

I piani di hosting Linux e Windows partono da 11,90€ + IVA per il primo anno, offrendo un’ampia gamma di opzioni per chi cerca prestazioni e affidabilità. Per chi punta a realizzare siti web ed e-commerce con WordPress e WooCommerce, Aruba propone soluzioni a partire da 19,90€ + IVA per il primo anno, mentre per chi desidera un sito web senza doversi preoccupare di aspetti tecnici, i piani SuperSite Easy e Professional partono da 17,90€ + IVA.

Aruba rappresenta non solo convenienza, ma anche affidabilità e sicurezza nel settore dei servizi. Con un’infrastruttura tecnologica di punta, sostenuta da fonti di energia rinnovabile, dimostra un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. In più, la tutela dei dati e dei siti web è assicurata attraverso avanzati sistemi di protezione, attivi automaticamente ogni giorno per garantire la massima sicurezza

Il supporto clienti di Aruba, disponibile 24/7, offre assistenza rapida ed efficiente, garantendo la tranquillità di avere sempre un punto di riferimento in caso di necessità. Che tu sia un professionista del web o un principiante, Aruba ha la soluzione di hosting che fa per te, capace di adattarsi perfettamente alle tue esigenze e al tuo progetto online.

Approfitta dei prezzi in promozione per il primo anno, visita la pagina dedicata e inizia oggi stesso il tuo percorso online con la certezza di un servizio affidabile, sicuro e sostenibile.