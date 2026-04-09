Aruba Hosting, promo di primavera: extra sconto del 60% su hosting e domini

Aruba Hosting lancia la promo di primavera, per far fiorire i tuoi progetti online: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini.

Approfitta dell’extra sconto del 60%

Grazie alla promo Aruba Hosting, puoi approfittare dell’extra sconto del 60% per creare un sito web, comunicare la tua professionalità con un’email personalizzata o registrare uno (o più) domini con il tuo nome.

Tutto quello che dovrai fare è inserire al checkout il codice promo “PRIMAVERA26”, che puoi applicare anche su prodotti già scontati. Ecco tutti i piani in promozione e i relativi costi, che sono validi per il primo anno:

Dominio con email: da 40 centesimi + IVA

Hosting Linux Easy: da 3,96 euro + IVA

Hosting Windows Easy: da 3,96 euro + IVA

Hosting per WordPress: da 4,80 euro + IVA

Hosting Gestito Smart per WordPress: da 5,96 euro + IVA

SuperSite Easy: da 7,16 euro + IVA

SuperSite Professional: da 7,96 euro + IVA

Hosting Gestito per WooCommerce: da 31,96 euro + IVA

Aruba Drive Easy: da 14 euro + IVA

Aruba Drive Advanced: da 20 euro + IVA

Hyper Hosting Linux: da 80 euro + IVA

Hyper Hosting Gestito per WordPress: da 80 euro + IVA

L’offerta Aruba Hosting scade il 29 aprile: non dimenticare di inserire il codice promo “PRIMAVERA26” per ottenere il prezzo più basso sul primo anno.