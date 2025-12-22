 Aruba Hosting, promo per le feste: 60% di sconto per lanciare il tuo sito web
Promo Feste Aruba: sconti del 60% con il codice promo su hosting, domini. e-mail e tanti altri piani. Offerta valida fino a gennaio.
Informatica Cloud & Hosting
Tra i propositi per il nuovo anno trasforma quell’idea nel cassetto in un progetto concreto. Grazie alla promo Feste di Aruba, puoi accedere a tutta la potenza dell’ecosistema hosting leader in Italia con uno sconto del 60%.

Acquista ora il tuo Hosting Aruba scontato del 60%

Tutti i servizi Aruba in offerta

Diversi i piani Aruba Hosting scontati, che ti permetteranno di aprire il tuo sito web a prezzi scontati. Ecco alcune tra le principali soluzioni in offerta:

  • Dominio con Email a partire da 6,60 euro invece di 16,49 euro;
  • Hosting Easy Linux da 24 euro anziché 59,99 euro;
  • Hosting Gestito Smart per WordPress da 31,60 euro invece di 79;
  • Hosting Gestito per WooCommerce da 99,60 euro invece di 249 euro.
Scopri tutti i piani Hosting Aruba

Per ottenere il prezzo promozionale, ti basterà inserire in fase di checkout il codice promo FESTE25 per vedere il prezzo crollare del 60%. Scegliere Aruba significa affidarsi a un’infrastruttura capace di garantire velocità di caricamento, sicurezza dei dati e strumenti all’avanguardia. Che si tratti di un semplice blog personale o di un negozio online, il tuo progetto sarà sempre performante.

Ricorda che l’offerta è a tempo limitato: hai tempo solo fino all’8 gennaio per approfittare di queste tariffe agevolate.

Pubblicato il 22 dic 2025

22 dic 2025
