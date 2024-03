Aruba: la Fibra ideale per lo streaming di qualità

Aruba presenta diverse promozioni per connessioni in fibra ottica perfette ideali per gli appassionati dello streaming senza limiti. Tra le promozioni disponibili si trovano la Fibra Aruba Promo e la Fibra Aruba All-In, entrambe concepite per offrire collegamenti ad alta velocità e prestazioni ottimali per lo streaming ed il gaming online.

Aruba: i dettagli delle promo

La Fibra Aruba Promo è l’ideale per chi desidera una connessione ultraveloce con la tecnologia Fiber To The Home (FTTH). La velocità può arrivare fino a 10 Gbps in download e 2,5 Gbps in upload, a seconda dell’offerta e della zona geografica. Grazie a questa connessione rapida, gli utenti possono godersi lo streaming in alta definizione, il gaming online senza interruzioni e trasferimenti veloci di file di grandi dimensioni. Tutto questo a soli 17,69 euro al mese, offrendo così un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca una connessione affidabile e veloce per lo streaming.

Se invece si desidera qualcosa di più completo, la promo successiva, Fibra Aruba All-In, offre le stesse prestazioni della promozione entry-level con anche una linea fissa con chiamate illimitate e un modem. Disponibile a 19,89 euro al mese, questa opzione offre un pacchetto completo per chi cerca una connessione ad alta velocità insieme a un servizio telefonico conveniente.

Entrambe le promozioni si contraddistinguono per le alte prestazioni, le tariffe promozionali vantaggiose ed un’infrastruttura in fibra ottica a basso impatto ambientale, rendendole una scelta sostenibile. Aruba offre inoltre flessibilità senza costi di attivazione o migrazione, anche nelle aree non coperte da altri provider. Il supporto clienti 24 ore su 24 e la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento pagando solo 20 euro mostrano l’impegno verso la soddisfazione dei clienti. Grazie al servizio Stop&Go, inoltre, gli utenti possono anche mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni consecutivi, garantendo ulteriore flessibilità e comodità.