Aruba: PROMO con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate

Aruba ha lanciato una straordinaria promozione esclusiva che promette di soddisfare a pieno le esigenze dei gamers e degli appassionati di giochi, offrendo la fusione tra Fibra Aruba e l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Questa interessante offerta che offre i tre mesi gratuiti è valida fino a fine mese.

Aruba: i dettagli della PROMO

I clienti che scelgono un’offerta per internet a casa riceveranno ben 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate. Questa è la prima promozione ad unire un servizio di connettività senza lag con un abbonamento premium a Xbox, garantendo un’esperienza di gioco online al massimo livello.

L’offerta Fibra garantisce una connessione ad alte prestazioni, ottimale per il gaming, lo streaming di film e tanto altro. Grazie alla tecnologia Fiber To The Home (FTTH), offre un massimo di 50ms di lag e una percentuale di “packet loss” inferiore allo 0,1%, risultando ideale per le esigenze di gioco online.

La Fibra di Aruba offre ben due opzioni attivabili per avere i 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate:

Fibra Aruba : connessione ultraveloce in FTTH, a partire da 17,69 euro per i primi sei mesi, con un costo di 26,47 euro dal settimo mese in avanti.

: connessione ultraveloce in FTTH, a partire da per i primi sei mesi, con un costo di 26,47 euro dal settimo mese in avanti. Fibra Aruba All-In: include connettività senza limiti, noleggio del router e chiamate illimitate. Prezzo iniziale di 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, poi 29,90 euro dal settimo mese.

Costi ed altro

Come grande novità c’è l’opzione extra di velocità di download fino a 10Gbps e di upload a 2.5Gbps, garantendo una connettività ultra potente per il gaming. Questa opzione ha un costo aggiuntivo di 12 euro al mese, in promozione solo fino al 29 Aprile 2024.

Il contributo di attivazione è invece completamente gratuito con un costo di recesso pari a soli 20 euro.