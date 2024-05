Ascolta 100 milioni di canzoni gratis per 6 mesi con Apple Music

Più di 100 milioni di brani, oltre 30 mila playlist, senza pubblicità, su qualunque dispositivo e anche offline: queste le principali caratteristiche di Apple Music, il servizio musicale streaming della casa di Cupertino, punto di riferimento del settore.

Pochi sanno che insieme alla prova gratuita di un mese, disponibile per chi si iscrive per la prima volta al servizio o sottoscrive l’abbonamento Apple One, esiste anche la possibilità di riscattare un periodo gratuito di 6 mesi. Di seguito ti spieghiamo come riuscirci.

Come ascoltare 6 mesi gratis di Apple Music

Per riscattare la prova gratuita di 6 mesi di Apple Music occorre acquistare un nuovo dispositivo tra iPhone, AirPods, HomePod e Beats. Nel dettaglio, i prodotti idonei sono i seguenti:

tutti i modelli di iPhone

AirPods di seconda e terza generazione

AirPods Pro

AirPods Max

HomePod e HomePod Mini

Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro

Se hai acquistato uno dei dispositivi qui sopra, accedi al tuo ID Apple da iPhone, recati su App Store e apri l’app Apple Music: dopo pochi istanti riceverai l’avviso dell’offerta; tutto quello che devi fare ora è premere su Ottieni 6 mesi gratis.

Oltre all’ascolto senza pubblicità e su qualunque proprio dispositivo (anche offline), Apple Music offre anche tante altre funzionalità interessanti, su tutte Apple Music Sing, che dà la possibilità di cantare il proprio brano preferito seguendo il testo in tempo reale. In più, per gli amanti della musica classica è disponibile il più grande catalogo al mondo esistente.

Accedi ad Apple Music da questa pagina e verifica l’offerta pensata per te.