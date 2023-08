Ascolta i fiori dimenticati: guarda la serie in streaming

Tratta dall’omonimo romanzo di Holly Ringland, la nuova serie Ascolta i fiori dimenticati (The lost flowers of Alice Hart in lingua originale) è disponibile per lo streaming gratis su Prime Video. Per vedere i primi episodi della stagione 1 è sufficiente un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Chi non lo ha ancora fatto, può altrimenti iniziare subito i 30 giorni di prova, senza spese.

Guarda in streaming la serie Ascolta i fiori dimenticati

Senza anticipare troppo, la storia inizia con Alice, appena nove anni, che sta per vedere la propria vita cambiata per sempre, in pochi istanti. Senza nessuno su cui poter contare, sceglierà di chiudersi in un silenzio imperscrutabile. Ecco la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane.

Dopo aver perso i genitori a nove anni in un misterioso incendio, Alice Hart viene cresciuta da sua nonna June in un vivaio, dove impara che i segreti nascondono altri segreti. Ma, anni dopo, la scoperta di un tradimento la costringerà ad affrontare il passato.

La produzione è curata da coloro che hanno dato vita a Big little liea e Nine perfect strangers. Fanno parte del cast di attori gli interpreti Sigourney Weaver, Asher Keddie, Leah Purcell. Sono in totale sette gli episodi della stagione 1 previsti: i primi tre, intitolati Orchidea nera del fuoco, Acacia e Pianta delle lanterne, sono già sulla piattaforma.

Tra le ultime uscite in streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento ad Amazon Prime ci sono anche la stagione 2 di Good Omens e quella di L’estate nei tuoi occhi. Per vederli tutti e accadere agli altri vantaggi della sottoscrizione non bisogna far altro che iniziare il periodo di prova senza alcuna spesa.

