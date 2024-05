Ascolta la tua musica preferita gratis per 6 mesi con Apple Music

Più di cento milioni di canzoni, oltre 30.000 playlist, senza pubblicità e con la possibilità di ascoltare i brani su qualunque dispositivo, anche offline: tutto questo è Apple Music, il servizio musicale in streaming del colosso di Cupertino, uno dei migliori del settore.

Se vuoi provare una nuova piattaforma di musica, ti segnaliamo la possibilità di usufruire fino a sei mesi gratis di Apple Music acquistando un dispositivo idoneo tra iPhone, AirPods, HomePod e Beats. In alternativa si può ottenere un periodo di prova di un mese iscrivendosi per la prima volta al servizio o sottoscrivendo l’abbonamento Apple One.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Ecco i dispositivi idonei per riscattare una prova gratuita di 6 mesi di Apple Music:

iPhone : tutti i modelli

: tutti i modelli AirPods : gli AirPods di seconda e terza generazione, il modello Pro oppure gli AirPods Max

: gli AirPods di seconda e terza generazione, il modello Pro oppure gli AirPods Max HomePod : il classico HomePod e la versione mini

: il classico HomePod e la versione mini Beats: sono compatibili con l’offerta i prodotti Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats e Beats Studio Buds

Ipotizziamo che hai da poco acquistato un nuovo iPhone. Per ottenere l’offerta immediata effettua l’accesso all’ID Apple con le tue credenziali, quindi apri l’Apple Store e seleziona l’app Apple Music: dopo pochi istanti comparirà il banner della prova gratuita, a questo punto dovrai soltanto fare tap su Ottieni 6 mesi gratis.

Tra le funzionalità extra incluse ritroviamo anche Apple Music Sing, l’opzione che permette di cantare la propria canzone seguendo il testo in tempo reale. E come chicca finale segnaliamo il più ampio catalogo di musica classica al mondo, un autentico plus per gli amanti del genere.

Collegati a questa pagina di Apple Music per attivare il tuo periodo di prova. Al termine, il servizio si rinnoverà a 10,99 euro al mese.