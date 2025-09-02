 Ascolta le ultime hit su Apple Music e le playlist curate apposta per te
Apple Music si sta confermando sempre di più come una delle piattaforme di streaming musicale più utilizzate. Provala gratis per uno o tre mesi.
Apple Music si sta confermando sempre di più come una delle piattaforme di streaming musicale più utilizzate. Provala gratis per uno o tre mesi.

Ogni avventura merita la giusta musica. Che si tratti di un lungo spostamento in macchina, di una giornata di relax in spiaggia o di una passeggiata fuori porta, avere accesso a un archivio sconfinato di brani rende ogni momento più intenso. Con Apple Music l’esperienza diventa senza limiti: oltre 100 milioni di tracce, dalle novità discografiche ai tormentoni dell’estate, disponibili senza interruzioni pubblicitarie.

Al momento è attiva una prova gratuita che permette di testare il servizio senza costi: 30 giorni per i nuovi iscritti oppure 90 giorni per chi ha acquistato un dispositivo Apple negli ultimi tre mesi. L’attivazione sul sito della piattaforma è immediata e consente di ascoltare musica in streaming su qualunque dispositivo compatibile o di scaricare i brani per riprodurli anche senza connessione.

Ecco perché Apple Music è così amata

Apple Music non si limita a offrire album e singoli, ma propone anche playlist curate da esperti, suggerimenti personalizzati e funzioni come la visualizzazione dei testi in tempo reale, ideale per cantare insieme agli amici. A completare l’esperienza c’è il supporto all’audio Dolby Atmos, che garantisce una qualità immersiva con cuffie compatibili.

Un ulteriore vantaggio è l’integrazione completa con l’ecosistema Apple, che rende l’utilizzo fluido su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e molti altri dispositivi.

Grazie alla promozione attiva, questo è il momento perfetto per provarlo:  basta registrarsi sul sito ufficiale di Apple Music e approfittare dei mesi gratuiti inclusi per avere sempre la musica giusta, ovunque.

2 set 2025

2 set 2025
