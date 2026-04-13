 Ascolta Miss Italia di Ditonellapiaga su Apple Music: è gratis
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Ascolta Miss Italia di Ditonellapiaga su Apple Music: è gratis

Miss Italia, l'atteso e discusso album di Ditonellapiaga, è in streaming su Apple Music: ascolta gratis con la settimana di prova.
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Tecnologia Audio Hifi
Miss Italia, l'atteso e discusso album di Ditonellapiaga, è in streaming su Apple Music: ascolta gratis con la settimana di prova.

È uscito Miss Italia, il nuovo album di Ditonellapiaga. Anticipato dal singolo Che Fastidio! presentato al Festival di Sanremo, in questi giorni è al centro di una polemica per via del titolo: rischia di essere ritirato dal mercato perché uguale al nome del concorso di bellezza. Intanto, lo puoi ascoltare in streaming su Apple Music per intero, grazie alla settimana di prova gratuita che ti permette di accedere a tutto il catalogo della piattaforma, senza pubblicità o limitazioni.

Ascolta Miss Italia su Apple Music

Inizia gratis lo streaming su Apple Music

E già che ci siamo, ecco un altro consiglio musicale. Se non li hai ancora sentiti, dai una possibilità agli Angine de Poitrine. È un duo canadese che fa un genere difficile da collocare in una specifica categoria, un mix di loop, tempi dispari, giri di basso ipnotici e riff suonati sulla tastiera di una chitarra microtonale, il tutto condito da una performance molto teatrale e da maschere parecchio bizzarre a pois. Trovi anche loro sul servizio.

Gli Angine de Poitrine in streaming su Apple Music

Il catalogo di Apple Music include oltre 100 milioni di canzoni, sempre alla migliore qualità sonora disponibile, con supporto all’audio spaziale e alla definizione lossless (senza compressione). Ci sono poi interviste e concerti dal vivo, la funzionalità Sing per cantare con la modalità karaoke, l’ascolto condiviso per vivere l’esperienza in compagnia dei propri amici, l’integrazione di Shazam che aiuta a riconoscere i brani che senti in giro e la compatibilità con tutti i dispositivi in circolazione. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Apple Music: inizia il mese gratis

Tutto ciò che devi fare per iniziare il mese gratis di prova sulla piattaforma è registrare il tuo account. Deciderai poi con calma e senza alcun obbligo se rinnovare al prezzo mensile di 10,99 euro oppure cancellare la sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 13 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
13 apr 2026
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