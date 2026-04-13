Ascolta Miss Italia di Ditonellapiaga su Apple Music: è gratis

È uscito Miss Italia, il nuovo album di Ditonellapiaga. Anticipato dal singolo Che Fastidio! presentato al Festival di Sanremo, in questi giorni è al centro di una polemica per via del titolo: rischia di essere ritirato dal mercato perché uguale al nome del concorso di bellezza. Intanto, lo puoi ascoltare in streaming su Apple Music per intero, grazie alla settimana di prova gratuita che ti permette di accedere a tutto il catalogo della piattaforma, senza pubblicità o limitazioni.

Inizia gratis lo streaming su Apple Music

E già che ci siamo, ecco un altro consiglio musicale. Se non li hai ancora sentiti, dai una possibilità agli Angine de Poitrine. È un duo canadese che fa un genere difficile da collocare in una specifica categoria, un mix di loop, tempi dispari, giri di basso ipnotici e riff suonati sulla tastiera di una chitarra microtonale, il tutto condito da una performance molto teatrale e da maschere parecchio bizzarre a pois. Trovi anche loro sul servizio.

Il catalogo di Apple Music include oltre 100 milioni di canzoni, sempre alla migliore qualità sonora disponibile, con supporto all’audio spaziale e alla definizione lossless (senza compressione). Ci sono poi interviste e concerti dal vivo, la funzionalità Sing per cantare con la modalità karaoke, l’ascolto condiviso per vivere l’esperienza in compagnia dei propri amici, l’integrazione di Shazam che aiuta a riconoscere i brani che senti in giro e la compatibilità con tutti i dispositivi in circolazione. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Tutto ciò che devi fare per iniziare il mese gratis di prova sulla piattaforma è registrare il tuo account. Deciderai poi con calma e senza alcun obbligo se rinnovare al prezzo mensile di 10,99 euro oppure cancellare la sottoscrizione.

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