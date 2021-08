Ascolta ogni singolo passo con le cuffie professionali JBL Quantum 400 in sconto

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie da gioco, di elevata qualità e a prezzo conveniente, abbiamo ciò che fa per te. Stiamo parlando delle JBL Quantum 400, un headset che unisce l’audio professionale di JBL by Harman con la funzionalità dei sistemi gaming.

Cuffie gaming JBL Quantum 400: caratteristiche tecniche

Le Quantum 400 rappresentano un punto di riferimento per i giocatori che desiderano un suono pulito e ad alta fedeltà. I driver sono caratterizzati dal nuovo timbro JBL QuantumSound Signature studiato per offrire precisione e immersività. Si tratta di un suono estremamente pulito, pensato per offrire la migliore spazialità possibile. Questo permette, soprattutto ai giocatori di fps, di determinare con precisione la direzione di provenienza di spari ed avversari. Ottimo anche il microfono con riduzione dell’eco che garantisce conversazioni chiare e cristalline, senza interferire con l’audio di gioco.

Molto interessanti i comandi sul padiglione sinistro, che permettono di controllare l’audio in maniera rapida e pratica. Troviamo, infatti, due rotelle: la prima permette di gestire il volume, la seconda invece di regolare separatamente i livelli di chat e audio di gioco. Non manca un tasto diretto per mutare il microfono, anche se quest’ultimo una volta ripiegato provvederà automaticamente alla disattivazione. Naturalmente, JBL mette a disposizione degli utenti un software per gestire al meglio la periferica: JBL QuantumENGINE. Da qui è possibile equalizzare il suono e creare profili individuali per ogni gioco, in modo da ottenere il massimo in ogni circostanza. Inoltre, permette di settare l’illuminazione RGB dei padiglioni, con numerosi effetti oltre che ovviamente con un colore fisso scelto dalla palette da 16,8 milioni di colori. In ogni caso, se l’illuminazione multicolore non è una priorità, nulla vieta di disattivarla riducendo anche l’ingombro del cavo USB Type-C removibile.

Grazie ad uno sconto del 31%, le cuffie possono essere acquistate su Amazon a soli 68,99 euro per un risparmio di ben 31 euro sul prezzo di listino.