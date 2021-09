Ashampoo® lancia le offerte di fine estate: da non perdere!

Fine estate con i fuochi d'artificio per Ashampoo®, l'azienda tedesca specializzata in software di masterizzazione, suite multimediali e ottimizzatori di sistema! Per la chiusura dell'estate Ashampoo® lancia infatti una campagna di sconti che ti permetteranno di risparmiare fino all'85% sull'acquisto dei prodotti.

Affrettati ad approfittare dell'offerta: è valida solo fino alla mezzanotte di oggi! La gamma dei prodotti Ashampoo® in offerta per questa giornata è davvero eccezionale e comprende dai software più venduti alle proposte più recenti e innovative. Vediamole brevemente insieme!

UnInstaller 10 -62% di sconto

Qualunque cosa tu abbia installato sul tuo PC verrà disinstallata senza lasciare tracce grazie a UnInstaller 10. Il programma in grado di monitorare le installazioni dei software e di provvedere alla completa rimozione senza danneggiare il tuo sistema, garantendo una pulizia approfondita e uno standard di prestazioni sempre alte al tuo computer. Facile da utilizzare Uninstaller 10 può essere tuo solo per oggi cliccando qui a soli 14,99 euro anziché 39,99 euro

System Utilities 22 -83% di sconto

I drive vecchi o sbagliati che si depositano nella memoria sono un nemico pericoloso per le prestazioni del tuo PC. Il pacchetto System Utilities 22 è probabilmente il sistema di ottimizzazione più completo esistente oggi in commercio e può essere tuo solo per oggi a soli 19,99 euro anziché 119,97 euro.

PDF Pro 2 -71% di sconto

Da 69,99 euro a soli 19,99 euro: questa l'offerta di Ashampoo se acquisti PDF Pro 2 entro la mezzanotte di oggi. Si tratta di un PDF editor universale che ti consente di creare, modificare e convertire, unire e proteggere con facilità e rapidità i tuoi documenti. Approfitta dell'offerta cliccando qui.

Multimedia Bundle 13 -81% di sconto

Questa offerta è davvero imperdibile per chi opera con le immagini. Il pacchetto infatti include ben tre software al prezzo di uno. Si tratta di Snap 12, strumento di cattura schermate Windows da utilizzare in montaggi di immagini e video, Slideshowstudio HD 4, che ti consentirà di montare le tue immagini e creare presentazioni con effetti eccezionali e di PhotoOtimizer 8, un programma in grado di otimizzare la qualità delle tue foto e immagini con pchi semplici click. Il costo? 19,99 euro anziché 109,97 euro, ma solo per oggi a questo link.

Office 8 -71% di sconto

Lo potrai usare su 5 pc di casa tua: Office 8 crea documenti, fogli di calcolo e presentazioni con un alto grado di compatibilità. Office 8 a soli 19,99 euro anziché 69,99 euro è la più valida e affidabile alternativa a Microsoft Office esistente in commercio. Consulta le caratteristiche cliccando qui e acquistalo con lo sconto speciale.

Burning Studio 22 -70% di sconto

Se hai bisogno di un'applicazione per masterizzatore che masterizzi, esegua backup e copie con affidabilità Burning Studio 22 è il programma che stai cercando. Questo sofrtware è in grado di convertire qualsiasi file e creare le copertine per i tuoi progetti. Acquista solo per oggi la licenza perenne a 14,99 euro aziché 49,99 euro.

WinOptimizer 9 -70% di sconto

Windows si sa, è un ambiente comodo ed estremamente duttile, ma spesso ha bisogni di un controllo approfondito e di una pulizia efficace di file e drive inutili e obsoleti. WinOptimizer 19 è la soluzione e garantisce una pulizia automatica costante e ottimizzazione efficiente del tuo PC. Acquistalo ora: con l'offerta di fine estate spendi solo 14,99 euro!

Music Studio 8 -75% di sconto

Anche l'orecchio vuole la sua parte. Per questo Ashampoo® ha studiato il pacchetto Music Studio 8, software di editing musicale che consente di modificare, masterizzare, estrarre spezzoni di audio o convertire i file nei formati più diffusi ed effettuare montaggi audio, compilation e playlist. Oggi Music Studio 8 può essere tuo a soli 9,99 euro anziché 39,99 euro! Approfitta dell'offerta!

Backup Pro 15 -70% di sconto

Ashampoo® Backup Pro 15 è il software perfetto per mettere al riparo i tuoi documenti e i tuoi file da virus o problemi hardware! Si tratta di una soluzione di backup facile e pratica da utilizzare che ti consente di eseguire backup da singoli file o intere partizioni. Inoltre è un software molto leggero che non andrà a impattare sul tuo sistema. Acquistalo solo per oggi fino a mezzanotte a soli 14,99 euro anziché 49,99 euro!

Non perdere le offerte della chiusura dell'estate di Ashampoo® e acquista i prodotti che preferisci con uno sconto fino all'85%!