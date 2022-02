Ashampoo Snap 14 in sconto promozionale

Viviamo in un periodo storico che ha visto una enorme crescita tecnologica negli ultimi anni e le previsioni all’orizzonte di certo non ne vedono un discesa.

Al giorno d’oggi risultano essere molteplici le attività che vengono svolte attraverso un PC in ogni luogo disponibile, infatti attraverso una semplice connessione ad internet ormai è possibile fare praticamente fare ogni cosa. Non esistono più barriere di comunicazione.

Con l’evoluzione di figure professionali nate grazie ai social sono sempre più richieste delle nozioni digitali come la capacità di saper utilizzare programmi di editing di immagini e non solo.

In particolare oggi, con questo articolo attueremo un focus su una piattaforma che vende programmi molto utili per chi lavora al computer. La piattaforma Ashampoo è un’ azienda specializzata nella creazione di software, attraverso l’aiuto di specialisti, per agevolare la vita di coloro,che magari per lavoro, hanno a che fare col mondo digitale tutti i giorni. Tra i programmi più utilizzati c’è Ashampoo Snap 14 e per un periodo di tempo limitato è in offerta.

Ashampoo Snap 14 in offerta

Da poco è disponibile un’offerta non indifferente sulla piattaforma Ashampoo. Snap 14 è un software che permette agli utenti che lo ottengono di acquisire screenshot e registrare video. Tutto ciò che visualizzi sullo schermo può essere catturato fedelmente insieme a numerose impostazioni intelligenti. All’interno di snap è presente un editor che si occupa della gestione dei file dopo l’elaborazione, inoltre, sono presenti molte altre funzionalità come quella di poter pianificare la creazione di un tutorial ad esempio.

L’offerta che ad oggi è presente sulla piattaforma consente di avere Ashampoo Snap 14 a soli 24,99€ invece del prezzo pieni di 39,99€.

Se stai cercando un software che ti permette di avere le funzionalità discusse in precedenza non esitare ed acquista il pacchetto in promozione!

