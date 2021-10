Ashampoo System Utilities: ottieni il massimo dal tuo PC con un bundle super scontato

Quello che ti suggeriamo oggi è un tris di software che ti permetteranno di ottenere le massime prestazioni offerte dal tuo hardware, ma non solo. Si tratta del pacchetto Ashampoo System Utilities che include 3 dei programmi di maggiore successo dello sviluppatore tedesco.

Ashampoo System Utilities: cosa include

WinOptimizer 19

Il primo software incluso è naturalmente WinOptimizer 19, fiore all’occhiello di Ashampoo poiché uno dei migliori (se non il migliore) ottimizzatore per Windows sul mercato. Questo consente di migliorare sensibilmente l’utilizzo delle risorse, come la memoria RAM, andando a chiudere automaticamente i programmi inutili. Inoltre, consente di eliminare in completa autonomia i file doppi, svuotare il cestino, e proteggere la privacy. Integra al suo interno, infatti, un comodo strumento per eliminare tutti i dati di tracciamento relativi alla navigazione. Molto comoda la funzione “one click” che consente di ottimizzare in maniera estremamente veloce, con un solo click. Naturalmente il tutto può essere effettuato manualmente, attraverso un’efficiente scansione che consente di scegliere anche i programmi da mantenere all’avvio. Si tratta senza dubbio uno degli strumenti più completi ed apprezzati ormai da anni.

Uninstaller 10 e Driver Updater

Insieme a questo, riceverai Uninstaller 10, un programma che consente la reale disinstallazione completa di applicazioni, plugin ed estensioni. La semplice disinstallazione, infatti, lascia spesso file residui che non solo occupano memoria, ma potrebbero interferire con il corretto funzionamento del sistema. La tecnologia Deep Clean v2 consente di eliminare completamente qualsiasi file, inclusi quelli bloccati. Chiude l’offerta l’abbonamento di un anno a Driver Updater, la soluzione perfetta per tenere il PC aggiornato in modo corretto. Spesso i driver vengono aggiornati o risultano del tutto mancanti, situazioni che inevitabilmente inficiano le prestazioni del PC. Driver Updater provvede non solo a reperire i driver, ma sceglie i migliori disponibili e li installa automaticamente. Il software include un elenco di oltre 400.000 driver per più di 150.000 dispositivi, una libreria immensa che lo rende compatibile praticamente con qualsiasi macchina attualmente funzionante. Parliamo quindi di un pacchetto completo per ottenere il massimo dal tuo PC subito, con risultati costanti nel tempo.

Grazie ad uno sconto del 58%, puoi acquistare l’intero bundle Ashampoo System Utilities a soli 49,99 euro direttamente dal sito di Ashampoo per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino.