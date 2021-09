Ashampoo WinOptimizer 19: prestazioni sempre al massimo con Windows

In questo articolo vogliamo suggerirti un’ottima promozione su una delle migliori utility per ottimizzare e velocizzare il sistema operativo. Stiamo parlando di Ashampoo WinOptimizer 19, fiore all’occhiello della società tedesca, oggi con un prezzo speciale per un’offerta da cogliere al volo.

Ashampoo WinOptimizer 19: caratteristiche

WinOptimizer è una suite pensata per godere costantemente delle massime prestazioni offerte dal proprio computer. Il funzionamento è piuttosto semplice: il software effettua alcune piccole operazioni di routine, indispensabili per il miglioramento delle performance. Tuttavia, la raccolta dati sempre più invasiva da parte di Windows, ha spinto Ashampoo ad integrare alcune funzionalità per la protezione della privacy. Privacy Manager, infatti, provvede all’eliminazione dei dati di navigazione e al blocco della telemetria di Windows 10. Con 13 categorie e 73 diverse impostazioni, WinOptimizer ti permette di riprendere il pieno controllo della tua privacy.

Naturalmente, oltre alla modalità automatica con un click, è possibile personalizzare le proprie preferenze dedicate all’ottimizzazione. Grazie ad un pannello estremamente intuitivo è possibile scegliere, ad esempio, i programmi da inizializzare all’avvio. WinOptimizer segnalerà tutte le app che inficiano le prestazioni, lasciando scegliere all’utente quali mantenere. Altra funzione non meno importante è Registry Cleaner che pulisce i registri di sistema dai file inutili. Dopo ogni disinstallazione, infatti, rimangono in memoria numero file relativi al software eliminato. Questo inevitabilmente occupa spazio inutile su disco che di conseguenza limita la velocità e reattività del sistema. Chiude l’offerta la licenza che consente l’installazione su ben 10 computer, ideale per la casa e piccoli uffici.

Grazie ad uno sconto del 40% sul prezzo di listino, WinOptimizer 19 può essere acquistato direttamente dal sito di Ashampoo a soli 29,99 euro per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.