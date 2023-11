Aspettando GTA 6, rigioca GTA 5 (SCONTO PS5)

GTA 6 è in dirittura d’arrivo, come annunciato oggi da Rockstar Games: quale occasione migliore per giocare (o rigiocare) l’intramontabile GTA 5? La versione next-gen per PS5 oggi è in sconto del 32% sul listino su Amazon. Si tratta dell’edizione in italiano che contiene sia la modalità Storia che quelle multiplayer di Grand Theft Auto Online.

Lo sconto di Amazon su GTA 5 per PS5

I miglioramenti introdotti rispetto a quanto visto all’uscita, nel lontano 2013, riguardano non solo il comparto grafico e i caricamenti (resi molto più veloci), ma anche il supporto ai trigger adattivi e al feedback aptico del controller DualSense, senza dimenticare l’audio 3D. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 27 euro, la versione PS5 di GTA 5 è un affare da cogliere al volo, per immergersi nelle strade di Los Santos e Blaine County vivendo le avventure dei suoi protagonisti.

Il gioco è in edizione fisica, venduto e spedito direttamente da Amazon. Se decidi di acquistarlo, per ingannare l’attesa che porterà all’uscita di GTA 6, effettuando subito l’ordine entro domani lo riceverai direttamente a casa, senza spese aggiuntive per il trasporto se in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.