Microsoft Edge 125: copia e incolla migliorati

Microsoft Edge migliora in fatto di copia e incolla. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento delle funzionalità per la versione 125 del suo browser – quella che implementa la possibilità di controllare la RAM usata – nel canale Beta, il quale va ad implementare un piccolo, ma notevole cambiamento: il miglioramento dell’esperienza utente per i clienti i cui dispositivi utilizzano i controlli di copia e incolla, appunto, di Microsoft Purview.

Microsoft Edge: miglioramenti per il copia e incolla con la versione 125

Per chi non lo ricordasse o non ne avesse mai sentito parlare, Microsoft Purview (da non confondere con PureView, la tecnologia della fotocamera dei vecchi tempi dell’ormai vetusto e dimenticato Windows Phone) è un set di soluzioni che consente di controllare e proteggere i dati all’interno delle organizzazioni in locale o nel cloud.

Nel changelog ufficiale pubblicato nella documentazione di Microsoft viene spiegato quanto segue: “Esperienza utente migliorata per i controlli copia/incolla di Purview in Edge. La nostra esperienza di taglio/copia/incolla di Purview è ora più facile da usare con dialoghi self-dismissing sull’incollaggio riuscito. L’impostazione esistente “Incolla ai browser supportati” consente alle organizzazioni di classificare e proteggere il contenuto che gli utenti finali possono incollare, sia su siti web specifici che attraverso browser supportati. È possibile seguire le istruzioni in Usa la prevenzione della perdita di dati dell’endpoint (DLP) per creare il criterio DLP.”

Da tenere altresì presente che la nuova versione di Microsoft Edge va a risolvere svariati bug non meglio specificati e problemi relativi alle prestazioni.